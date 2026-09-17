Vĩnh Long: Xã đảo Hòa Minh tạo bước tiến mới trong chăm sóc y tế, phát huy giá trị y học cổ truyền

Hòa Minh là một xã đảo thuộc tỉnh Vĩnh Long, mang đặc thù của một vùng cù lao được bao bọc chủ yếu bởi sông Cổ Chiên, với hệ thống sông ngòi và kênh rạch vô cùng phong phú. Xã có dân số khá đông với trên 16.800 người sinh sống trải đều tại 07 ấp: Long Hưng, Giồng Giá, Đại Thôn A, Đại Thôn B, Ông Yến, Bà Liêm và Cồn Chim.

Quang cảnh Đại hội Đông y xã Hòa Minh, Vĩnh Long. (Ảnh: Trí Trần)

Chính vì đặc thù địa lý cách trở, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Bên cạnh y học hiện đại, nhu cầu khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền không dùng thuốc của bà con ngày càng một tăng cao.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, Hội Đông y xã Hòa Minh (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã được vận động thành lập, đánh dấu một bước tiến mới trong việc hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Việc thành lập Hội hướng đến thực hiện mục tiêu phát triển y học cổ truyền, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân xã đảo. Ngay từ bước đầu, Ban vận động đã tập hợp và kết nạp được 46 hội viên tâm huyết tham gia tổ chức; đây đều là những người có chung mong muốn kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu của nền y học cổ truyền dân tộc.

Chia sẻ về công tác y tế tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Cần (Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Minh) cho biết: "Đối với một xã đảo có đặc thù sông nước bao bọc, việc chăm sóc sức khỏe cho bà con luôn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Sự ra đời của Hội Đông y không chỉ san sẻ áp lực với tuyến y tế cơ sở mà còn mang đến cho người dân những phương pháp điều trị truyền thống an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống trên toàn xã."

Ông Nguyễn Thanh Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Trần)

Để y học cổ truyền thực sự bám rễ sâu vào đời sống, Hội Đông y xã đã chủ động gắn kết chặt chẽ với hệ thống y tế cơ sở. Điển hình là việc mời đại diện Trạm Y tế xã tham gia Ban Chấp hành với vai trò Phó Chủ tịch, qua đó tạo nhịp cầu vững chắc nối liền y học cổ truyền và y học hiện đại.

Ông Nguyễn Phương Trình - Ủy viên BCH Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Đây là bước tiến thiết thực để các bài thuốc nam, phương pháp chữa bệnh cổ truyền trực tiếp đồng hành và nâng cao thể trạng cho bà con nơi xã đảo."

Ông Nguyễn Phương Trình - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long phát biểu về tầm quan trọng và sự cần thiết của Đông y. (Ảnh: Trí Trần)

Có thể thấy sự phối hợp đồng bộ này không chỉ tạo đà cho việc phát triển các vườn thuốc nam tại địa phương, mà còn đưa các hội viên trực tiếp tham gia vào công tác khám, tư vấn sức khỏe cho bà con do Trạm Y tế tổ chức. Hơn hết, mỗi y bác sĩ, lương y của Hội luôn lấy lời dạy "Lương y phải như từ mẫu" làm kim chỉ nam, không ngừng trau dồi cả y đức lẫn y thuật để mang lại sự chăm sóc tận tâm, trọn vẹn nhất cho nhân dân.

Đại diện các đơn vị đoàn thể cùng lãnh đạo chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. ﻿(Ảnh: Trí Trần)

Vượt lên những trở ngại về mặt địa lý, sự kết hợp nhịp nhàng giữa y tế cơ sở và Hội Đông y hứa hẹn sẽ mang lại một nền tảng sức khỏe vững bền cho bà con vùng sông nước. Đây chính là bước đệm quan trọng nhất để không ngừng nâng cao chất lượng sống, đưa xã đảo Hòa Minh ngày một phát triển.