Vĩnh Long: Vun đắp tình làng nghĩa xóm từ Ngày hội Đại đoàn kết

Không khí rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tiêu biểu cho bức tranh đoàn kết, nghĩa tình ấy là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vừa được tổ chức tại ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. Ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn thể hiện cho sức mạnh của ý Đảng, lòng dân trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới.

Thắm thiết tình làng nghĩa xóm trong Ngày hội

Về với ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú những ngày giữa tháng 11 này, không gian nơi đây rực rỡ sắc màu và tràn ngập tiếng cười vui của ngày hội lớn. Điểm nhấn làm nức lòng người dân và du khách gần xa chính là không gian văn hóa “Chợ quê-Nhơn Phú sắc gạch, tình người”.

Những gian hàng mộc mạc dựng từ tre lá, bày biện đủ loại bánh dân gian thơm ngát, trái cây trĩu quả cùng các sản phẩm đặc trưng đã tái hiện trọn vẹn hồn quê Nam Bộ. Đặc biệt, không gian này còn là nơi quảng bá hình ảnh làng nghề gạch gốm đỏ truyền thống của vùng đất Nhơn Phú, kết hợp giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP địa phương.

Không khí rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết ở ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chị Trần Thị Hoa Cúc, ngụ ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú, phấn khởi: “Ngày hội năm nay được tổ chức rất hoành tráng, đặc biệt là có khu chợ quê có bánh dân gian, trái cây, thức uống phục vụ miễn phí cho bà con. Các em nhỏ cũng được tham gia nhiều trò chơi rất vui nhộn. Qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm của bà con dân quê mình”.

Chị Trương Hồng Phúc, hội viên phụ nữ xã Nhơn Phú chia sẻ với niềm xúc động: “Chị em chúng tôi thức dậy từ khuya để chuẩn bị từng chiếc bánh, bày biện mâm trái cây thật đẹp để giới thiệu cho bà con và du khách. Nhìn mọi người quây quần chung vui, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ai nấy đều phấn khởi vô cùng”.

Các em thiếu nhi phấn khởi với trò chơi bịt mắt bắt vịt. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được gắn kết đồng bộ cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng.

Tại ấp Cái Kè, các hoạt động từ hội diễn văn nghệ, trình diễn thời trang tái chế, các trò chơi dân gian đến những câu hò đờn ca tài tử đã bồi đắp thêm tình yêu quê hương, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ngay tại cộng đồng dân cư.

Tiết mục biểu diễn thời trang của các em thiếu nhi ấp Cái Kè. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Báo cáo tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Cái Kè cho thấy một bức tranh toàn diện về sự nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Ấp Cái Kè hiện có 432 hộ gia đình với 1.449 nhân khẩu. Dù còn những khó khăn nhất định, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi, Đảng bộ, ban nhân dân và ban công tác mặt trận, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Trong năm 2026, kinh tế của ấp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Bà con tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp với diện tích lúa, cây màu và cây ăn trái đạt hiệu quả cao; nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình trồng sầu riêng, ổi của hộ gia đình ông Phan Văn Bo, bà Trưởng Thị Thu Ba hay mô hình nuôi lươn của ông Nguyễn Minh Kỳ đã mang lại thu nhập khá, góp phần làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới với những tuyến đường hoa rực rỡ dài hàng Km do Nhân dân tự tay chăm sóc, giữ gìn môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự của người dân được củng cố vững chắc.

Biến quyết tâm thành hành động thiết thực

Tham dự và chung vui với nhân dân ấp Cái Kè, đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà cán bộ và nhân dân địa phương đã đạt được.

Đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng nhà đại đoàn kết tại ngày hội. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Trần Trí Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, đáng sống.

Đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người dân ấp Cái Kè. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nhơn Phú sẽ cụ thể hóa các định hướng thành chương trình hành động thiết thực; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc. Những phần quà nghĩa tình cùng “Bữa cơm đoàn kết” ấm cúng bên tình làng nghĩa xóm đã khép lại ngày hội trong niềm hân hoan, xúc động.

Lãnh đạo xã Nhơn Phú trao bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết cho các ấp. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.