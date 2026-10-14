Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Từ hành vi vi phạm giao thông

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nữ sinh tử vong xảy ra tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y, kỹ thuật hình sự của cơ quan chức năng đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.

Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi) điều khiển xe ô-tô tải lưu thông trên đường đã không tuân thủ đúng phần đường quy định, lấn sang làn đường bên trái gần 0,5m. Hành vi lấn đường trái pháp luật này đã trực tiếp dẫn đến va chạm và gây ra cái chết thương tâm cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi). Đây là vụ án rất được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua.

Căn cứ vào đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử ngày 13/10. (Ảnh: CTV)

Giải thích về quá trình xử lý vụ án, cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra được thực hiện hết sức khẩn trương. Việc tiến hành các bước tố tụng có thời điểm phải kéo dài so với dự kiến là do tình trạng sức khỏe của bị can chưa ổn định, chưa bảo đảm điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Ngay khi có kết luận giám định về việc bị can đủ điều kiện sức khỏe, cơ quan tiến hành tố tụng đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, kết luận điều tra để đưa vụ án ra xét xử công khai.

Xét xử công tâm, khách quan

Trong phiên xét xử ngày 13/10/2026, sau phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào nghị án. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, Hội đồng xét xử thông báo dự kiến phiên tòa sẽ được tuyên án vào sáng 15/10/2026.

Bị can Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa. (Ảnh: CTV)

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Triệu Quốc Hiếu, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Từ khi tiếp nhận vụ án, Thẩm phán của Tòa án nhân dân khu vực 4 đã nghiên cứu hồ sơ vụ án một cách thận trọng khách quan.

Khi đưa ra xét xử Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện những diễn biến tại phiên tòa và thủ tục tố tụng đã được Tòa án thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức phiên tòa, chúng tôi đã có tiến hành ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình diễn biến của vụ án và tôi khẳng định vụ án này được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật”.

Nói về việc chưa thể tuyên ngay sau nghị án, đồng chí Triệu Quốc Hiếu khẳng định: “Phiên tòa kéo dài thời gian nghị án nhằm đánh giá một cách khách quan những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, ý kiến của các Luật sư tranh luận tại phiên tòa nhằm bảo đảm phiên tòa được xét xử đúng người, đúng tội, đúng theo pháp luật”.