Tối 18/11, tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, với chủ đề “Vĩnh Long - Văn hóa tỏa sáng cùng sắc màu lễ hội”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa đồng bào Khmer; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long đến người dân và du khách.

Đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khai mạc vào tối 18/11.

Chương trình nghệ thuật khai mạc mở màn bằng tiết mục hát múa “Non sông ngàn năm gấm vóc”, tái hiện cội nguồn dân tộc và hành trình dựng nước, giữ nước. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật cùng chủ đề, gồm hai chương “Cội nguồn văn hóa” và “Sắc màu lễ hội”, với các tiết mục ca múa nhạc, cải lương và diễn xướng dân gian.

Đại cảnh “Trăng hội Ok Om Bok” tái hiện không gian sinh hoạt, lao động và lễ hội của đồng bào Khmer qua hình ảnh cánh đồng lúa, dòng sông hoa đăng và ánh trăng rằm. Chương trình khép lại bằng đại cảnh “Vĩnh Long một dáng rồng”, gửi gắm khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của vùng đất Vĩnh Long hôm nay.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long trao hoa, tặng bằng khen doanh nghiệp tài trợ chương trình và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, Tuần lễ là dịp tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là di sản Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer; qua đó quảng bá hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối du lịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer, góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa Vĩnh Long, Nam Bộ và văn hóa các dân tộc Việt Nam. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, tâm linh mà còn là không gian kết nối con người với thiên nhiên, gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ với chuỗi nhóm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh Vĩnh Long.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ có chuỗi nhóm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là lễ khánh thành Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu; Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP; hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”; cùng các chương trình triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian.

Đặc biệt, không gian “Đêm Lễ hội Ok Om Bok” tại danh thắng Ao Bà Om với các nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc sắc, góp phần tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết nối giao thương, lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương

Chiều 18/11, tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, hội chợ là dịp kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tạo không gian giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Vĩnh Long trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Vĩnh Long có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, làng nghề với những sản phẩm đặc trưng như bưởi Năm Roi Bình Minh, cam sành Tam Bình, dừa sáp Trà Vinh, sầu riêng Cái Mơn, măng cụt Chợ Lách...

Thời gian qua, tỉnh chú trọng phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu. Đến nay, tỉnh có 980 sản phẩm OCOP, 524 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 147 sản phẩm cấp khu vực và 41 sản phẩm cấp quốc gia.

Hội chợ thu hút 154 đơn vị tham gia với 350 gian hàng, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý, hoạt động livestream dự kiến giới thiệu từ 50-60 sản phẩm trong 4 ngày, góp phần ứng dụng công nghệ số vào xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Công thương trao giấy chứng nhận sản phẩm của các đơn vị đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Dịp này, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho 70 sản phẩm của 66 đơn vị đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, ghi nhận nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong khuôn khổ hội chợ còn có Không gian trải nghiệm Văn hóa, Nghệ thuật và Ẩm thực Khmer với chủ đề “Tinh hoa truyền thống - Gắn kết và phát triển”. Nhiều hoạt động đặc sắc được giới thiệu như trình diễn nhạc ngũ âm, múa trống Chhay-Dăm, giã cốm dẹp, gói bánh tét và biểu diễn văn nghệ hằng đêm, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Khmer, tôn vinh vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ các hoạt động của Tuần lễ diễn ra an toàn, thuận lợi.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác nắm tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau sự kiện.

Lực lượng Công an chủ động bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, Công an toàn tỉnh, nhất là các đơn vị, địa phương có liên quan, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, bám sát kế hoạch, phương án được phân công; chủ động tổng rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở những yếu tố, tình huống có thể ảnh hưởng đến ANTT trong thời gian diễn ra Tuần lễ.