Vĩnh Long ứng dụng công nghệ số, xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang vừa ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “40 ngày hành động số - Phản ánh nhanh, xử lý thật, đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp” trên ứng dụng Smart Vĩnh Long.

Đợt thi đua cao điểm nhằm đưa chuyển đổi số vào giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của người dân.

Kế hoạch nhằm đưa chuyển đổi số vào giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của người dân; phát huy hiệu quả ứng dụng Smart Vĩnh Long trong tiếp nhận, phân công, theo dõi, giám sát và công khai kết quả xử lý phản ánh, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường, trật tự, hạ tầng và mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu phong trào được triển khai đồng bộ, thiết thực, dễ thực hiện, có kết quả đo lường cụ thể, không chạy theo số lượng phản ánh hoặc hình thức. Mỗi phản ánh phải được phân loại, chuyển đúng thẩm quyền, xử lý đúng hạn, cập nhật công khai và có minh chứng phù hợp; mỗi tuyến đường đăng ký phải được kiểm tra, đánh giá bằng kết quả thực tế.

Các địa phương rà soát, lựa chọn những tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư, khu vực trung tâm và địa điểm có nhiều phản ánh để tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, khắc phục những tồn tại. Nội dung thi đua tập trung vận động người dân phản ánh các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, rác thải, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị và cảnh quan.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long chú trọng xử lý tình trạng cáp viễn thông, dây cáp treo mất mỹ quan, chằng chịt, võng thấp, không còn sử dụng; yêu cầu bó gọn, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông và khắc phục những bất cập khác ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Thông qua ứng dụng Smart Vĩnh Long, người dân có thể phản ánh những bất cập về hạ tầng, trật tự và môi trường đô thị.

Mỗi xã, phường phải vận động từ 15% đến 20% tổng số hộ dân trên địa bàn có đại diện hộ cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Smart Vĩnh Long. Các địa phương đồng thời rà soát, lựa chọn, đăng ký những tuyến đường cần chỉnh trang và tổ chức thực hiện, bảo đảm kết quả có thể kiểm tra, đánh giá thực tế.

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long chủ trì theo dõi, tiếp nhận, rà soát, phân loại và chuyển thông tin phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng Smart Vĩnh Long đến các cơ quan cấp tỉnh hoặc UBND xã, phường có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc cập nhật kết quả xử lý trên hệ thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, đánh giá kết quả đợt thi đua, đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Thông qua đợt thi đua, tỉnh Vĩnh Long hướng đến tạo chuyển biến rõ nét trong chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát huy hiệu quả tương tác số giữa người dân và chính quyền, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, hiện đại.