Vĩnh Long tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân đạt 99,99%

Theo báo cáo tại hội nghị tính đến ngày 8/11/2026, toàn tỉnh có 3.379.136/3.379.606 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ bao phủ 99,99%.

Trong đó, có 2.373.246 người được khám sàng lọc miễn phí, chiếm 70,23%; 1.005.890 người được khám tại các cơ sở y tế, chiếm 29,76%.

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của ngành Y tế, chính quyền địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh cùng sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong triển khai chương trình.

Quang cảnh hội nghị

Công tác khám sức khỏe được thực hiện trên địa bàn 124 xã, phường theo Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 5/8/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Quá trình triển khai được ngành Y tế phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đáng chú ý, dữ liệu khám sức khỏe bước đầu cho thấy nhóm bệnh tim mạch – chuyển hóa là vấn đề nổi bật ở người trưởng thành. Bên cạnh đó, các nhóm bệnh cơ xương khớp, bệnh về mắt, bệnh gan – mật và rối loạn tâm thần cũng chiếm tỷ trọng đáng quan tâm.

Một số bệnh lý cần tiếp tục được chú trọng phát hiện, theo dõi và quản lý gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, viêm gan, bệnh lao và tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp ngành Y tế có thêm cơ sở đánh giá tình hình sức khỏe, xây dựng giải pháp chăm sóc phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo định hướng của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm nguy cơ.

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Đồng thời, chú trọng phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm; củng cố năng lực y tế cơ sở, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí. Ngành Y tế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện kho dữ liệu y tế, bản đồ sức khỏe và bản đồ dịch tễ theo địa bàn.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với tỷ lệ bao phủ gần như toàn dân là bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Long; góp phần chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.