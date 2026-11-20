Công an phường Long Đức tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến công nhân tại buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 20/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho khoảng 400 đoàn viên, công nhân lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (Khu công nghiệp Long Đức, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long). Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, thuộc Dự án 7 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tại buổi tập huấn, ông Trương Thanh Dũng, Phó trưởng ban Công tác Công đoàn, phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã thông tin tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; nhận diện các loại ma túy phổ biến hiện nay, nhất là các loại ma túy tổng hợp và chất gây nghiện được ngụy trang dưới nhiều hình thức. Báo cáo viên cũng phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, đời sống xã hội và hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, nhất là cách từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy; chủ động ứng phó với căng thẳng trong công việc và cuộc sống; tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, tổ chức Công đoàn và các cơ quan chuyên môn khi cần thiết. Người lao động cũng được khuyến cáo không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy; kịp thời thông tin cho người có trách nhiệm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

ÔngTrương Thanh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Công tác Công đoàn, phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long trang bị các kiến thức về phòng chống ma túy cho công nhân. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Thông qua hoạt động tập huấn, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tự bảo vệ của đoàn viên, người lao động trước những nguy cơ từ ma túy; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Theo kế hoạch năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức 22 lớp tập huấn, tuyên truyền tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số khoảng 4.000 công nhân lao động tham gia. Trong đó, khu vực Vĩnh Long có 9 lớp với 1.650 người, khu vực Bến Tre có 5 lớp với 1.150 người và khu vực Trà Vinh có 8 lớp với 1.200 người. Các lớp tập trung vào lực lượng công nhân nòng cốt tại các xưởng, tổ, đội sản xuất, góp phần đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến gần hơn với người lao động.

Bên cạnh hoạt động tập huấn trực tiếp, Liên đoàn Lao động tỉnh còn xây dựng video clip truyền thông về phòng, chống ma túy để các công đoàn cơ sở sử dụng trên hệ thống truyền thanh, màn hình nội bộ và các nền tảng mạng xã hội, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với người lao động.