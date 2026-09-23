Vĩnh Long: Truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo Quân khu 9, đại biểu Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, hàng vạn người con ưu tú của Vĩnh Long đã lên đường ra trận, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn tại buổi lễ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn còn đó. Trong số hơn 37.000 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hiện nay vẫn còn hơn 3.900 liệt sĩ chưa rõ thông tin, chưa xác định được nơi yên nghỉ.

Vì vậy, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, mà còn thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cùng các ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong gần 3 tháng qua, với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.

“Dù chưa xác định được danh tính, quê quán, nhưng các liệt sĩ đều đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc đưa 65 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương; tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ra sức xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười khẳng định.