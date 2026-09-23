Vĩnh Long truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ

Sáng 23/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc (xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ.

Tham dự lễ có các đồng chí: Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Minh Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện Tổng cục Chính trị QĐND; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm; dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều gia đình vẫn đau đáu chờ mong, đồng đội không ngừng tìm kiếm để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương.

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Hiện tỉnh Vĩnh Long còn hơn 3.900 liệt sĩ chưa rõ thông tin, chưa xác định được nơi yên nghỉ để quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, về với đồng chí, đồng đội.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long tổ chức Lễ truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc.

Gần ba tháng qua, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức Lễ truy điệu và an táng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội các liệt sĩ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, dù chưa xác định được danh tính, quê quán, nhưng các liệt sĩ đều là những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước. Các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, coi đó là cội nguồn của niềm tin và sức mạnh.

Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; ra sức phấn đấu giữ gìn thành quả cách mạng, đem hết sức lực, trí tuệ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.