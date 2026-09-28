Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Ảnh: Huy Tự

Theo Sở Tài chính Vĩnh Long, trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư. Toàn tỉnh đã cấp mới hơn 2.000 doanh nghiệp, đạt hơn 110% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký hơn 8,363 nghìn tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp, đạt hơn 101% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký hơn 197,731 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 8 tháng qua, tỉnh đã tiếp, làm việc với 32 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến trao đổi, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh. Vĩnh Long đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tỉnh Ehime (Nhật Bản) và Tập đoàn FBH Media; đồng thời hỗ trợ chuyên sâu cho các tập đoàn lớn như Sembcorp, FBH Media.

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn có chuyển biến tích cực, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 181 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 5,933 tỷ USD cùng với 775 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn263,7 nghìn tỷ đồng.

Vĩnh Long hiện có 13,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực. Ảnh: Chay Tuy

Cùng với thu hút đầu tư, công tác tài chính - kế hoạch được tỉnh tập trung tham mưu nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 17,296 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa phương hơn 24,684 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 hơn 13,845 nghìn tỷ đồng, giải ngân đến ngày 3/9 đạt 45,6%.

Về công tác quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ phát triển của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Tiêu Thanh Tâncho biết, đối với 17 phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh, các sở, ban, ngành đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện. Trong 40 nhiệm vụ lớn được giao, các sở, ban, ngành đã tham mưu ban hành 32 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ còn lại đang được xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện.

Trong những tháng cuối năm, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tỉnh cũng đặt mục tiêu cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.