Vĩnh Long: Triển khai cơ chế thí điểm xây dựng nhà ở thương mại với những địa chỉ, dự án cụ thể

Bốn khu đất vừa được thông qua tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND nằm trên địa bàn phường Phước Hậu, xã Tân Quới và xã Tân Thủy đã được rà soát về quy hoạch, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại và điều kiện của nhà đầu tư. Hồ sơ đánh giá các địa điểm này không thuộc trường hợp loại trừ, đáp ứng tiêu chí Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Tổng diện tích của 4 khu đất là 89.734,3m²; trong đó phần dự kiến chuyển mục đích là 76.745,8m², gồm 16.658m² đất lúa.

Nhiều diện tích đất lúa tương lai sẽ thành những khu nhà ở thương mại hiện đại. Ảnh: Nguyễn Văn

Tại phường Phước Hậu, Khu nhà ở Hưng Phát dự kiến thực hiện trên khu đất có diện tích 6.649,9m². Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Vĩnh Long trước đây, đây là khu vực là đất ở đô thị, nằm trong danh mục dự kiến phát triển nhà ở thương mại. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2029, thời hạn sử dụng 50 năm. Hồ sơ xác định khu đất phù hợp quy hoạch, nhà đầu tư đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, không thuộc diện loại trừ và đáp ứng tiêu chí Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Cũng tại phường Phước Hậu, Khu nhà ở An Gia 1 – Phước Hậu có diện tích 13.387m². Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Long Hồ trước đây xác định đây là đất ở đô thị và nằm trong danh mục dự kiến phát triển nhà ở thương mại. Dự kiến diện tích chuyển mục đích sử dụng là 6.651,2m², thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến 2028, thời hạn sử dụng 50 năm. Hồ sơ xác định khu đất này phù hợp quy hoạch, không thuộc diện loại trừ và đáp ứng tiêu chí thí điểm.

Tại xã Tân Quới, Khu nhà phố Nam Vinh MêKông dự kiến triển khai trên diện tích 22.564m²; trong đó có 22.264m² phải chuyển mục đích sử dụng. Khu đất này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Bình Tân trước đây, trong đó bao gồm đất hỗn hợp và một phần đất giao thông. Dự án có thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2029, với thời hạn sử dụng 50 năm. Hồ sơ xác nhận nhà đầu tư đủ điều kiện, khu đất phù hợp với quy hoạch chung.

Có diện tích lớn nhất trong danh mục là Khu dân cư An Thủy 3 tại xã Tân Thủy, với diện tích 47.133,4m². Khu vực này thuộc danh mục dự kiến phát triển nhà ở thương mại và định hướng hệ thống đô thị tỉnh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, với định hướng đất ở mật độ cao, bao gồm đất ở hiện hữu kết hợp sản xuất nông nghiệp. Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, thời hạn sử dụng 50 năm.

Danh mục các khu đất vừa được công bố là bước lựa chọn để đưa vào cơ chế thí điểm, làm căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo. Theo đó, việc thỏa thuận quyền sử dụng đất phải đúng pháp luật; quy hoạch, hạ tầng, xây dựng và môi trường cần được rà soát cho từng dự án. Danh mục này không phải là quyết định thu hồi đất hay buộc người dân chuyển nhượng. Nhà đầu tư cần thỏa thuận với người sử dụng đất theo cơ chế được Quốc hội cho phép, đồng thời hoàn tất các bước thẩm định, chấp thuận có liên quan trước khi triển khai xây dựng.

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 10/11/2026 tạo khuôn khổ pháp lý ban đầu để tỉnh Vĩnh Long triển khai cơ chế thí điểm xây dựng nhà ở thương mại với những địa chỉ, dự án cụ thể. Khi hoàn thành thủ tục, các dự án sẽ bổ sung nguồn lực phát triển nhà ở thương mại, mở rộng không gian đô thị, tạo thêm động lực phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là các ngành xây dựng, dịch vụ tại địa phương.

Nghị quyết giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát. Việc giám sát giúp phát hiện sớm vướng mắc về ranh giới, tiến độ hoặc thỏa thuận, để xử lý theo đúng trình tự và bảo đảm thông tin rõ ràng.

Theo đó, thông tin quy hoạch, tiến độ và thủ tục cần được công khai; người sử dụng đất cần được thông tin đầy đủ khi tham gia thỏa thuận; cơ quan quản lý theo dõi việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, để thực hiện dự án phải phù hợp với kết cấu hạ tầng và quy họach chung.