Vĩnh Long trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại diện nhóm tác giả, các tác giả đoạt giải A các thể loại được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ trao giải. (Ảnh: MINH KHỞI)

Theo Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cuộc thi được tổ chức dựa trên cơ sở bám sát chủ đề, định hướng nội dung, thể loại, thể lệ theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 5.052 tác phẩm, lựa chọn 180 tác phẩm vào vòng chung khảo và gửi 50 tác phẩm tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải B được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ. (Ảnh: MINH KHỞI)

Trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều tác phẩm được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư nghiêm túc, bám sát yêu cầu của cuộc thi, gắn với những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm đã phản ánh những mô hình, cách làm, kinh nghiệm từ thực tiễn của tỉnh.

Tuy nhiên, cuộc thi vẫn tồn tại một số mặt hạn chế, số lượng tác phẩm có chiều sâu về lý luận, có phát hiện mới từ thực tiễn chưa nhiều; một số tác phẩm chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về nội dung, hình thức, trích dẫn, hồ sơ dự thi; công tác lựa chọn, sơ tuyển ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ.

Trong số 50 tác phẩm được Ban tổ chức gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương, có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm (Kiến tạo niềm tin chính trị trong “miền chiến sự thứ năm”, tác giả Thạch Trần Thị Cầm; “Niềm tin-Lá chắn thép”, nhóm tác giả Tô Hồng Doãn Đan, Phạm Thành Phong, Ngô Gia Quí, Đỗ Thị Hiền Vương).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao 24 giải Khuyến khích; 11 giải C; 9 giải B; 5 giải A; 10 giải Triển vọng; khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi lần thứ nhất.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tại buổi lễ, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương công sức nghiên cứu, sự đầu tư và trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ nhất, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và chất lượng tổ chức cuộc thi ngay từ cơ sở cho các lần tiếp theo.

Các cấp ủy trong tỉnh cần đưa việc tổ chức cuộc thi, bồi dưỡng lực lượng, khai thác tác phẩm qua các đợt thi vào nhiệm vụ công tác tư tưởng thường xuyên; gắn với trách nhiệm nêu gương, kỷ luật phát ngôn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.