Vĩnh Long trao giải cho 59 tác phẩm chính luận xuất sắc

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được triển khai thống nhất trên toàn tỉnh, tiếp nhận 5.052 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip, với 4.720 tác giả và 332 nhóm tác giả tham gia. Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo lựa chọn 2.735 tác phẩm (chiếm 54,1%) vào vòng sơ khảo và chung khảo; trong đó, 59 tác phẩm xuất sắc được chọn trao giải A, B, C, khuyến khích và Triển vọng.

Ban Tổ chức khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức hưởng ứng cuộc thi. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương lần thứ VI năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực công tác. Việc tuyển chọn tác phẩm được thực hiện từ cơ sở, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần tạo nguồn tác phẩm phong phú, phát hiện những nhân tố có khả năng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm gắn lý luận với thực tiễn đời sống, tập trung vào giải pháp giải quyết các vấn đề dân sinh, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và củng cố niềm tin từ cơ sở. Các tác phẩm về trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm trên không gian mạng cũng phản ánh sự quan tâm đến những vấn đề mới trong công tác tư tưởng. Đặc biệt, những câu chuyện thực tế, mô hình đã được kiểm chứng và vấn đề dân sinh được giải quyết thấu đáo là chất liệu thiết thực để luận giải chủ trương, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ông Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng phải gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi từ cơ sở, đưa việc tổ chức, bồi dưỡng lực lượng và khai thác tác phẩm thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm nêu gương, kỷ luật phát ngôn và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên.

Trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các cơ quan liên quan cần phối hợp kết nối đội ngũ tác giả, phát hiện nhân tố mới từ cơ sở, người có kinh nghiệm thực tiễn và thế mạnh ở từng loại hình, tạo điều kiện trao đổi giữa người nghiên cứu lý luận với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan liên quan cần lựa chọn, biên tập, phổ biến các tác phẩm phù hợp; vận dụng những luận cứ, tình huống thực tiễn tiêu biểu vào tập huấn, sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền ở cơ sở. Việc khai thác tác phẩm phải gắn với kiểm chứng, cập nhật thông tin và tiếp thu phản hồi, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trao giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn trong thời gian tới, các tác giả tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực, địa bàn am hiểu, làm rõ căn cứ, kiểm chứng thông tin, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Các tác phẩm cần tập trung vào hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và các vấn đề thực tiễn khác của tỉnh...

Tặng hoa chúc mừng 2 tác giả đạt giải khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương lần thứ VI năm 2026. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Văn Cấn), tác giả đoạt giải A tại cuộc thi cho rằng, để có bài viết chất lượng, tác giả cần chọn lọc các đề tài xuất phát từ thực tiễn đời sống, gắn với chuyên môn và sử dụng nguồn tài liệu chính thống, được kiểm chứng cẩn trọng. Những kiến thức thu nhận qua cuộc thi đã giúp chị Cẩm Tiên vận dụng vào quá trình giảng dạy, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao kỹ năng tiếp nhận, chọn lọc thông tin cho học sinh.