Đại diện các tập thể, cá nhân Đại học Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: MINH KHỞI)

Trong bầu không khí ấm áp của buổi họp mặt, các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, lao động của nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam, đồng thời điểm lại những thành tựu nổi bật trong quá trình hình thành, phát triển vượt bậc của Đại học Trà Vinh.

Khởi đầu từ mô hình Cao đẳng Cộng đồng, mô hình giáo dục tiên phong tại Việt Nam gắn với cộng đồng, lấy người học làm trung tâm, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Trải qua 20 năm thành lập, Đại học Trà Vinh đang khẳng định vị thế của trong công tác đào tạo, gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Viên chức Đại học Trà Vinh đạt học vị Tiến sĩ năm 2026 được vinh danh tại buổi họp mặt (Ảnh: MINH KHỞI)

Đại học Trà Vinh hiện đang đào tạo hơn 80 ngành học gồm các bậc đại học, sau đại học, với gần 30.000 học viên, sinh viên các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến nay, Đại học Trà Vinh đã có 27 ngành đào tạo đại học, sau đại học đạt kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế FIBAA, AUN-QA, ABET. Đội ngũ giảng viên, viên chức, lao động, sinh viên, học viên nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long gửi lời chúc mừng, động viên đến Ban giám đốc, quý thầy, cô, viên chức của trường. Đồng chí đề nghị, Đại học Trà Vinh tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, quản trị đại học theo tinh thần Nghị quyết Số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sinh viên Đại học Trà Vinh có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập tốt được nhận học bổng tại buổi lễ (Ảnh: MINH KHỞI)

Cũng tại buổi họp mặt, nhiều tập thể, cá nhân Đại học Trà Vinh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; vinh danh các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ; trao 397 suất học bổng, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập tốt.