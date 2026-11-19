Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền triển khai Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Báo Nhân Dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền triển khai Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Quán triệt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy, Vĩnh Long đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày đêm sàng lọc sức khỏe miễn phí, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống y tế công-tư, các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng Khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền triển khai Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đến ngày 18/11, toàn tỉnh khám cho 3.405.413/3.379.606 lượt người (đạt 100,76% kế hoạch), trong đó có 2.501.553 người khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí và 903.860 người khám chữa bệnh.

Toàn tỉnh ghi nhận 106/124 xã, phường đạt hơn 100% chỉ tiêu dân số giao; Kho dữ liệu y tế tỉnh tập trung từng bước đồng bộ, liên thông Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị, địa phương, thầy thuốc, tình nguyện viên, nhà tài trợ và mạnh thường quân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai kế hoạch và thực hiện công tác an sinh xã hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen và Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Qua sàng lọc, ngành y tế nhận diện rõ gánh nặng bệnh tật kép, nhất là các bệnh không lây nhiễm, rối loạn chuyển hóa, bệnh mạn tính và chăm sóc theo vòng đời. Lãnh đạo tỉnh lưu ý khắc phục hạn chế về nhân lực, cơ sở vật chất tuyến cơ sở, cập nhật dữ liệu, vướng mắc cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế và tiếp cận lao động tự do, người đi làm ăn xa.

Thời gian tới, tỉnh chuyển mạnh từ làm theo chiến dịch sang quản lý sức khỏe thường xuyên, liên tục dựa trên dữ liệu, củng cố y tế cơ sở, rà soát không để sót đối tượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững.