Vĩnh Long: Tổ đình Bửu Sơn tổ chức Lễ tưởng niệm 73 năm Tổ sư Khánh Thông viên tịch

Chư tôn đức cử hành nghi thức cúng ngọ theo truyền thống Nam bộ

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Lệ Đức, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trong tông phong tổ đình Bửu Sơn, chư tôn đức trụ trì các tự viện tại địa phương cùng đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, Ban Kinh sư và môn hạ tổ đình Bửu Sơn cử hành nghi thức Phổ Phật cúng ngọ theo truyền thống Phật giáo Nam bộ. Sau đó, toàn thể đại chúng đồng vân tập Tổ đường hầu kỵ Tổ sư. Chư Tăng môn hạ tổ đình lần lượt dâng hương, cung hiến phạn thực, trà phẩm trong tiếng đồng thanh trì tụng Bát-nhã tâm kinh để cúng dường Tổ sư.

Môn đồ đảnh lễ hầu kỵ

Tổ sư Khánh Thông thế danh Hoàng Hữu Đạo, sinh năm Canh Ngọ (1870) tại làng An Thủy, tổng Bảo Trị, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thân phụ là cụ ông Hoàng Hữu Nghĩa, hiền mẫu là cụ bà Đặng Thị Sa.

Lúc nhỏ, ngài được theo học với cụ Đồ Chiểu tại làng An Đức. Trước khi xuất gia, ngài giữ đạo Nho gia, chí hiếu với cha mẹ, kính trên nhường dưới, luôn hòa nhã với mọi người, thường gắn bó chia sẻ sự vui buồn với hương thông nên uy tín, đạo đức của ngài tỏa khắp vùng đất Bến Tre.

Thành kính tưởng niệm

Năm Đinh Dậu (1897), khi tròn 27 tuổi, ngài tìm đến tổ đình Long Khánh (Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long), đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Chấn Bửu, cầu xuất gia và được Bổn sư ban pháp danh Nguyên Nhơn. Sau đó, ngài cầu pháp với Tổ sư Minh Lương - Chánh Tâm, trụ trì tổ đình Kim Cang, (P.Long An, tỉnh Tây Ninh) và được ban pháp húy Như Tín, hiệu Khánh Thông, rồi trở thành đồng môn huynh đệ với Tổ sư Như Trí - Khánh Hòa.

Năm Giáp Thìn (1904), Tổ sư Khánh Thông trở về quê nhà làng An Thủy, khai sơn chùa Bửu Sơn.

Năm Đinh Mùi (1907), ngài tổ chức Đại giới đàn tại chùa Bửu Sơn, cung thỉnh Tổ sư Minh Lương - Chánh Tâm đương vi Đàn đầu Hòa thượng. Ngài được cung thỉnh đương vi Yết-ma A-xà-lê. Từ đó, danh thơm của ngài tỏa khắp các sơn môn, nức tiếng gần xa; hương giới đức của ngài ngược gió tung bay, thiện nam tín nữ khắp nơi quy y kính ngưỡng tôn sư, trong đó có bà đại thí chủ Lê Thị Ngỡi. Bà trở thành một đệ tử đắc lực trong Phật sự của ngài và đồng môn huynh đệ là Tổ sư Như Trí - Khánh Hòa trong việc khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam vào đầu thế kỷ XX.

Tổ đình Bửu Sơn hiện tại

Cuộc đời Tổ sư Khánh Thông luôn để tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài, liên tục khai kiến tuyển Phật trường truyền trao giới pháp, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong giai đoạn chuyển mình của Phật giáo. Lớp Tăng sĩ trẻ hậu bối này đã làm hậu duệ để đãi lao trong mọi công tác Phật sự. Do công đức khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo và giáo dục tăng tài mà lưu danh.

Trong suốt cuộc đời hành đạo, Tổ sư Khánh Thông đã hóa độ đồ chúng xuất gia, với nhiều vị nổi danh như: Vĩnh Tấn, Vĩnh Huệ, Vĩnh Thành, Vĩnh Tín, Vĩnh Đạt, Vĩnh Đạo, Vĩnh Sanh, Vĩnh Thiện, Vĩnh Chơn, Vĩnh Tồn.

Bửu tháp Tổ sư Khánh Thông

Hóa duyên ký tất, thuận thế vô thường, thị hiện chút bệnh duyên, tự biết Ta-bà quả mãn, ngài liền triệu tập môn đồ pháp quyến, rồi phó chúc chuyển giao Phật sự cho Hòa thượng Vĩnh Huệ tiếp nối trụ trì chùa Bửu Sơn. Sau khi tụng xong thời kinh Kim cang, ngài gọi chúng đệ tử bên cạnh rồi kể lại quãng đời tu hành, truyền đạt kinh nghiệm hành đạo. Khuyến tấn đồ chúng xong, ngài thu thần thị tịch vào ngày mùng 3-8-Quý Tỵ (1953); trụ thế 83 năm.