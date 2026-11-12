Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa gắn với lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Ngày 12/11, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, chủ trì cuộc họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11, tập trung tại phường Nguyệt Hóa, Trà Vinh, Long Châu, xã Bình Phú và các địa điểm khác liên quan.

Tuần lễ là dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer; giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và du lịch của tỉnh Vĩnh Long đến với nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống lịch sử và sức sống văn hóa của vùng đất Vĩnh Long.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, chủ trì cuộc họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, nổi bật như: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer năm 2026; Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer năm 2026; Liên hoan Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ; Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2026; Không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”, giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu, dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu (xã Đôn Châu).

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long thông tin các chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Điểm nhấn khác của Tuần lễ là Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, với sự tham gia của các đội ghe Ngo trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với đó là Đêm lễ hội Ok Om Bok, dự kiến diễn ra vào tối 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer, gắn với nghi lễ cúng trăng, thể hiện lòng tri ân thiên nhiên và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách.

Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ chào mừng, nghi thức khai hội, đánh trống khai hội, nghi lễ cúng trăng, trao quà và học bổng cho học sinh Khmer nghèo hiếu học, diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om và hoạt động thả hoa đăng, đèn nước trong ao. Các nghi lễ được tổ chức theo hướng tôn trọng bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản.

Các đội nỗ lực tập luyện, tham gia Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại; trưng bày di sản, phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ số, tổ chức các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian.

Hội chợ Xúc tiến thương mại - Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP dự kiến được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, quy tụ khoảng 350 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Không gian trưng bày du lịch với chủ đề “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” sẽ giới thiệu hình ảnh, điểm đến, sản phẩm và chương trình du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, hợp tác phát triển tour, tuyến. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer tại Khu di tích Ao Bà Om góp phần quảng bá nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa địa phương.