Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ok Om Bok

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, các hoạt động được tổ chức nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tôn vinh, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian cùng các thành tựu xây dựng đời sống văn hóa.

Chuỗi sự kiện Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11. Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Khánh thành công trình văn hóa, du lịch khu lưu niệm cố soạn giả-nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu với kinh phí xây dựng 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; không gian ẩm thực Nam Bộ; hội chợ xúc tiến thương mại-sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP.

Phóng viên báo chí tham gia đặt câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bên cạnh đó, chương trình còn có hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức hoạt động con đường nghệ thuật-không gian văn hóa dân tộc-hành trình di sản; biểu diễn múa rối nước và nhiều hoạt động thể dục, thể thao nổi bật khác.

Điểm nhấn trong các hoạt động thể thao là giải đua ghe ngo năm 2026 thu hút 23 đội tham gia, gồm 13 đội nam và 10 đội nam, nữ phối hợp. Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với giải nhất 120 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.

Các đội đua ghe ngo đang luyện tập. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị và ngành chức năng đã tích cực chuẩn bị chu đáo, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng chào đón đồng bào và du khách tham gia.