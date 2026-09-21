Vĩnh Long tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok với nhiều hoạt động phong phú

Hoạt động Đua ghe ngo rất được đồng bào dân tộc Khmer yêu thích

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer đã được Bộ VHTTDL ghi danh vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Ngoài ra, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long còn đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước những hình ảnh về quê hương, con người Vĩnh Long, tiềm năng phát triển du lịch, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Vĩnh Long) trong một tiết mục biểu diễn Dù Kê

Theo đó, các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 18.11 đến ngày 24.11.2026. Lễ khai mạc vào tối ngày 18.11, tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa).

Sau lễ khai mạc, các ngành chức năng sẽ tổ chức nhiều hoạt động như khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu; tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer năm 2026; Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer; Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ; Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian.

Tổ chức “không gian ẩm thực Nam Bộ” nhằm giới thiệu các món ăn đặc trưng, truyền thống trong và ngoài tỉnh, với quy mô 50 gian hàng. Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP với 300 gian hàng.

Ngoài ra, Vĩnh Long còn triển khai hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”, nhằm giới thiệu những giá trị đặc trưng của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Đặc biệt, “Đêm Lễ hội Ok Om Bok” diễn ra vào tối 24.11 tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa), với các hoạt động như nghi thức cúng trăng, diễu hành của các đoàn đến từ các chùa quanh Ao Bà Om, thả hoa đăng, đèn nước…

Trình diễn nghệ thuật âm nhạc Khmer Nam Bộ

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai từng hoạt động cụ thể; theo dõi, giám sát việc tổ chức các hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội.

Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh lễ hội; xây dựng ấn phẩm, chương trình xúc tiến du lịch gắn với lễ hội; kết nối doanh nghiệp lữ hành, xây dựng tour, tuyến du lịch phục vụ du khách tham quan lễ hội; vận động doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành tham gia các hoạt động kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.