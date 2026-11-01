Vĩnh Long tổ chức Ngày hội việc làm kết nối thị trường lao động bền vững, hiện đại
Sáng 1/11, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Sở Nội vụ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với chủ đề “Kết nối việc làm bền vững gắn với thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới”.
Ngày hội thu hút hơn 1.800 đại biểu, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia. Hoạt động thiết thực này nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm bền vững ở cả khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhấn của ngày hội là không gian quy tụ hơn 20 gian hàng tư vấn trực tiếp. Trong đó bao gồm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, đơn vị cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tại đây, học sinh lớp 12, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng lao động địa phương đã được trực tiếp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia phỏng vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như định hướng học nghề phù hợp với nhu cầu thực tế.
Sự kiện không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, thúc đẩy thị trường lao động tỉnh Vĩnh Long phát triển đồng bộ và hiệu quả trong giai đoạn mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vinh-long-to-chuc-ngay-hoi-viec-lam-ket-noi-thi-truong-lao-dong-ben-vung-hien-dai-post999483.html