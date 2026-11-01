Vĩnh Long tổ chức Ngày hội việc làm kết nối thị trường lao động bền vững, hiện đại

Tọa đàm giữa nhà tuyển dụng và người lao động tại ngày hội. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ngày hội thu hút hơn 1.800 đại biểu, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia. Hoạt động thiết thực này nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm bền vững ở cả khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian quy tụ hơn 20 gian hàng tư vấn trực tiếp. Trong đó bao gồm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, đơn vị cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các em học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển dụng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại đây, học sinh lớp 12, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng lao động địa phương đã được trực tiếp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia phỏng vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như định hướng học nghề phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đông đảo học sinh tham gia ngày hội. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự kiện không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, thúc đẩy thị trường lao động tỉnh Vĩnh Long phát triển đồng bộ và hiệu quả trong giai đoạn mới.