Vĩnh Long tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Hội Sinh viên tỉnh với sinh viên

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Tham dự buổi đối thoại có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; đặc biệt, có sự góp mặt gần 300 sinh viên đại diện sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh cùng tham dự.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Ông Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, ông Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long luôn xác định việc tạo môi trường để sinh viên học tập, rèn luyện, sáng tạo và phát triển là nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, thông qua phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các hoạt động đồng hành, Hội đã từng bước tạo thêm môi trường để sinh viên rèn luyện, phát huy năng lực và khẳng định bản thân. Chương trình đối thoại được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian cởi mở, bình đẳng, thẳng thắn để lãnh đạo Hội, các sở, ngành, nhà trường và các đơn vị liên quan trực tiếp lắng nghe tiếng nói của sinh viên; cùng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng cũng như những vấn đề mà sinh viên đang quan tâm.

Đây cũng là dịp để Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chia sẻ những định hướng trong công tác Hội và phong trào sinh viên, đồng thời tiếp nhận những đề xuất, sáng kiến từ sinh viên để tiếp tục hoàn thiện phương thức đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đề nghị sinh viên mạnh dạn đặt câu hỏi, thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ, đề xuất và những điều còn trăn trở trong quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Sinh viên Trường Đại học Cửu Long đặt câu hỏi cho ban tổ chức.

Ông Ngô Hoài Nhiệm (Đoàn Trường Đại học Cửu Long) trình bày Dự án thiết kế, chế tạo lò đốt nhiều loại dầu thải, hiệu suất cao, giảm phát thải.

Tại buổi đối thoại, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đã đặt câu hỏi cho Ban tổ chức xoay quanh các nội dung: những giải pháp, hoạt động để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin và ý thức trách nhiệm của Hội viên, sinh viên khi tham gia không gian mạng.

Những định hướng, chính sách để phát hiện, thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân tài. Những định hướng, giải pháp hỗ trợ sinh viên trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực số, tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới.

Cơ chế, chính sách và chương trình gì để khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Mô hình phát huy vai trò của sinh viên trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa quê hương Vĩnh Long. Cơ chế, giải pháp tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng phù hợp những sinh viên, trí thức trẻ có năng lực. Việc kết nối sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước…

Trao thư cảm ơn cho đơn vị đồng hành.

Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi đối thoại, các Hội viên, sinh viên đã có những chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án khởi nghiệp tiêu biểu, cụ thể: Dự án thiết kế, chế tạo lò đốt nhiều loại dầu thải, hiệu suất cao, giảm phát thải; sản phẩm, di sản và hành trình tạo lập giá trị từ chính nguồn lực địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức trao 50 suất học bổng dành tặng các sinh viên Liên Chi hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng kinh phí trao tặng 25.000.000 đồng.

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với sinh viên năm 2026 là diễn đàn thiết thực để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội và hội viên. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.