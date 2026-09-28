Vĩnh Long: Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp

Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Bến Tre.

Địa điểm tìm kiếm là phần đất của gia đình ông Lê Thành Đồng, khu phố Thanh Sơn, phường Bến Tre. Vị trí này được xác định từ thông tin của người dân, nhân chứng về nơi chôn cất hai người hy sinh năm 1968.

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai bộ hài cốt liệt sĩ ở khu phố Thanh Sơn, phường Bến Tre.

Theo ông Phạm Văn Chánh (ngụ phường Bến Tre), khi còn nhỏ, trong một lần đi đặt dớn, ông được cha cho biết vị trí chôn cất hai người thuộc lực lượng cách mạng ven sông Hàm Luông. Trên cánh tay hai chiến sĩ có dòng chữ "Sanh Bắc, tử Nam".

Từ thông tin người dân cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm tại khu vực nói trên.

Khu vực tìm kiếm có địa hình thấp, bùn sình dày, thường bị nước sông tràn vào khi thủy triều dâng. Dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì tìm kiếm và phát hiện hai bộ hài cốt.

Trước đó, tại khu phố Thanh Xuân, phường Bến Tre, từ thông tin người dân cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy một bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Bến Tre.

Các bộ hài cốt được tập kết để tiếp tục thực hiện các thủ tục quy tập và xác định danh tính theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), thống kê đến đầu tháng 9/2026, từ các thông tin cung cấp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã tổ chức 6 đợt tìm kiếm.

Kết quả, các lực lượng đã quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Các hài cốt liệt sĩ đã được lập hồ sơ, bàn giao và lưu giữ mẫu.

Tỉnh Vĩnh Long có 33 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xong tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, gồm Long Hồ, Bình Minh, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Càng Long, Châu Thành (khu vực Bến Tre cũ), Châu Thành (khu vực Trà Vinh cũ), Trà Cú, Cầu Kè và Mỏ Cày Nam.

Đồng thời, tỉnh đang triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giồng Trôm, Cầu Kè và Thông Hòa.

Tính đến hết tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bàn giao 2 đợt, với 1.346 mẫu về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.