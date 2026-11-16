Vĩnh Long tìm hướng đưa cam sành sang thị trường Hàn Quốc

Đại diện Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long trao đổi giải pháp chế biến sâu cam sành, mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc - Ảnh: Tuyết Hiền

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh cam sành Vĩnh Long đang đối mặt với khó khăn về tiêu thụ và giá bán, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, số liệu thống kê năm 2025 cho thấy toàn tỉnh có 24.489,5 ha cam, trong đó diện tích cho sản phẩm 23.322,5 ha, sản lượng đạt 1.288.507 tấn, tăng hơn 2 lần so với năm 2020. Năng suất bình quân khoảng 55,2 tấn/ha.

Diện tích cam tập trung chủ yếu tại 7 xã gồm Vĩnh Xuân, Trà Côn, Hòa Bình, Hiếu Thành, Ngãi Tứ, Tam Ngãi và Trà Ôn, chiếm khoảng 72% diện tích cam toàn tỉnh.

Trước đây, cam sành từng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với năng suất 80 tấn/ha và giá bán 20.000 đồng/kg, doanh thu có thể đạt trên 1,6 tỷ đồng/ha, lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/ha. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá cam sành giảm sâu, người sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo ngày 16/11, giá cam sành hiện ở mức 6.000–8.000 đồng/kg; cam đẹp, chất lượng tốt có giá cao hơn.

Đáng chú ý, khoảng 85–90% sản lượng cam sành được tiêu thụ qua thương lái thu mua tại vườn. Sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường nội địa dưới dạng trái tươi, chưa xuất khẩu chính ngạch; cơ sở sơ chế, chế biến còn ít, sản phẩm chưa đa dạng.

Bên cạnh đó, liên kết giữa các khâu sản xuất, thu mua và tiêu thụ chưa chặt chẽ; chi phí lưu thông cao, chất lượng trái giảm nhanh sau thu hoạch. Thương hiệu, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc cũng chưa được đầu tư đúng mức.

Đoàn công tác Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam và Công ty TNHH ONL tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm từ cam sành Vĩnh Long - Ảnh: Tuyết Hiền

Ông Nguyễn Văn Giới, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long cho biết, cam sành là sản phẩm có tiềm năng phát triển thành nguyên liệu cho các dòng sản phẩm chế biến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ còn phụ thuộc nhiều vào thị trường trái tươi và tính mùa vụ. Vì vậy, ứng dụng công nghệ trong sơ chế, bảo quản, chế biến sâu và mở rộng thị trường là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người sản xuất.

Các sở, ngành tỉnh Vĩnh Long đã trao đổi về khả năng kết nối viện, trường, chuyên gia nghiên cứu giải pháp xử lý vị đắng của cam sành; ứng dụng công nghệ nano hòa tan, cô đặc, sấy khô và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, tỉnh trao đổi về phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ phát triển thương hiệu “Cam sành Vĩnh Long”.

Đại diện Công ty TNHH ONL giới thiệu năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm đồ uống sức khỏe, kinh nghiệm phát triển sản phẩm theo hình thức ODM và hệ thống sản xuất thông qua các nhà máy đối tác đạt chứng nhận HACCP.

Doanh nghiệp Hàn Quốc định hướng phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ cam sành, đồng thời tìm hiểu khả năng kết nối các kênh phân phối tại thị trường Hàn Quốc.

Những sản phẩm dự kiến nghiên cứu gồm nước ép, purée tiệt trùng, nước cam cô đặc và các loại đồ uống có giá trị gia tăng. Các bên cũng trao đổi việc chuẩn bị mẫu nước cam sành để thử nghiệm, đánh giá chất lượng nguyên liệu.

Đây là bước đi nhằm từng bước chuyển từ tiêu thụ cam tươi theo mùa vụ sang phát triển sản phẩm chế biến, gắn với yêu cầu công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và thị trường tiêu thụ.

Năm 2025, Vĩnh Long có 24.489,5 ha cam, diện tích cho sản phẩm 23.322,5 ha, sản lượng đạt 1.288.507 tấn, tăng hơn 2 lần so với năm 2020 - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Kết nối ba bên, mở hướng tiêu thụ cam sành

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc làm việc là mô hình liên kết giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh và Công ty TNHH ONL của Hàn Quốc.

Theo phương án trao đổi, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thới tổ chức vùng trồng, quản lý chất lượng và cung cấp nguyên liệu cam sành. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đảm nhiệm thu mua, sơ chế, ép và sản xuất nguyên liệu nước cam.

Công ty TNHH ONL dự kiến phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm cùng các đối tác sản xuất tại Hàn Quốc, đồng thời tìm hiểu điều kiện nhập khẩu và khả năng phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Mô hình hướng tới hình thành chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, chế biến đến phát triển thị trường, qua đó tìm thêm đầu ra cho sản phẩm cam sành Vĩnh Long.

Các bên cũng trao đổi, xem xét khả năng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tính khả thi của mô hình.

Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giữ vai trò kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, viện, trường và đối tác quốc tế; phối hợp hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại.

Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam được kỳ vọng tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các đối tác hai nước, hỗ trợ quảng bá, phát triển thị trường cho nông sản Việt Nam tại Hàn Quốc.

* Trong chiều 16/11, đoàn công tác khảo sát tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thới, xã Trà Ôn, để tìm hiểu vùng nguyên liệu, năng lực cung ứng và nhu cầu hợp tác.