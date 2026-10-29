Vĩnh Long tìm giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại các xã cù lao

Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức, phục vụ Đề án “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại các xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long”.

Với lợi thế về vườn cây ăn trái, hệ sinh thái nông nghiệp phong phú và văn hóa sông nước đặc trưng, các xã cù lao của Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Đây được xem là hướng đi góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sinh kế bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương.

Hội thảo phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận về thực trạng du lịch tại xã An Bình và cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành); cơ chế, chính sách hỗ trợ; giải pháp kết nối du lịch với sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đặc sản địa phương.

Việc nghiên cứu nhu cầu du khách, phát huy vai trò hợp tác xã và tăng cường liên kết chuỗi giá trị du lịch cũng được quan tâm.

Phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến từ nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, góp phần nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Các ý kiến đóng góp cùng Bảng tiêu chí đánh giá mô hình du lịch cộng đồng sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài, hướng đến xây dựng mô hình du lịch hiệu quả, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên và bản sắc văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch Vĩnh Long phát triển bền vững.