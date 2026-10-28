Vĩnh Long: Tìm giải pháp phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại các xã cù lao

Du khách tham quan du lịch tại xã cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội thảo do Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm phục vụ Đề án “Xây dựng mô hình phát triển Du lịch cộng đồng tại các xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long”.

Khu vực các xã cù lao tại Vĩnh Long sở hữu hệ sinh thái nông nghiệp trù phú và nét văn hóa sông nước đặc trưng. Việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh vườn của mình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận qua nhiều bài tham luận chuyên sâu. Nội dung xoay quanh bức tranh tổng quan du lịch cù lao, thực trạng tại các điểm đến trọng điểm như xã An Bình và cù lao Mây (xã Lục Sĩ Thành), các cơ chế - chính sách hỗ trợ, giải pháp gắn kết du lịch với sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống, cùng chiến lược nghiên cứu nhu cầu thị trường du khách. Hội thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hợp tác xã và kinh tế tập thể trong việc liên kết chuỗi giá trị du lịch.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Điểm nổi bật của hội thảo là phiên thảo luận chung thẳng thắn, đa chiều giữa Nhà quản lý-nhà khoa học-doanh nghiệp và người dân.

Các ý kiến đóng góp cùng Bảng tiêu chí đánh giá mô hình du lịch cộng đồng được xem là nguồn dữ liệu thực tiễn quý giá.