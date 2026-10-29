Vĩnh Long tìm giải pháp duy trì mức sinh hợp lý

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ngày 29/10, Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số, sinh đủ hai con, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc tỉnh Vĩnh Long năm 2026, với sự tham gia của 319 gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, công tác dân số hiện đối mặt với nhiều yêu cầu mới, từ duy trì mức sinh phù hợp, điều chỉnh cơ cấu dân số đến thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Vì vậy, công tác vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực, cần sự phối hợp của các cấp, ngành và sự hưởng ứng của người dân.

Trao Giấy khen biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương cần tăng cường phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. Đội ngũ cán bộ dân số, nhân viên y tế cơ sở cần phát huy vai trò trong tuyên truyền, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Công tác dân số cũng cần gắn với xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình, bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, phát triển toàn diện.

Đối với mỗi gia đình, cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách về dân số và gia đình, chú trọng chăm sóc sức khỏe, giáo dục đạo đức, nhân cách, khuyến khích con em học tập, rèn luyện và phát triển năng lực. Những gia đình tiêu biểu sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tích cực, tạo sức thuyết phục trong vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng phát triển bền vững.

Chị Trần Huỳnh Phi Yến (phường Tân Ngãi) cho biết, vợ chồng kết hôn từ năm 2016, đến nay đã có hai con cách nhau 2 tuổi. Theo chị, sinh đủ hai con giúp các bé có người đồng hành, chia sẻ trong quá trình trưởng thành, đồng thời san sẻ trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già. Tuy nhiên, nuôi dạy hai con trong điều kiện hiện nay cũng đặt ra nhiều áp lực, từ chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở độ tuổi tiểu học, các con cũng có những khác biệt về tính cách, sở thích, đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn và có phương pháp giáo dục phù hợp.

Trao Giấy khen biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Để giảm áp lực, vợ chồng chị chủ động cân đối chi tiêu, lựa chọn các hoạt động học tập phù hợp với khả năng của từng con, đồng thời phân công trách nhiệm chăm sóc, chú trọng giáo dục nhân cách và rèn luyện tính tự lập cho trẻ.

Từ thực tế gia đình, chị Yến cho rằng sinh con cần có kế hoạch, phù hợp với sức khỏe và điều kiện kinh tế, đồng thời, cha mẹ cần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để chăm sóc, nuôi dạy con tốt. Chị mong muốn các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ và nuôi dạy con khoa học, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số.

Theo ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long, mức sinh của tỉnh năm 2025 đạt 1,6 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 20.134 trẻ được sinh ra. Số thai phụ được sàng lọc trước sinh (4 bệnh) đạt trên 12.170 người, đạt 70,58% tổng số thai phụ; số trẻ được sàng lọc sơ sinh (5 bệnh) là 10.110 trẻ đạt 50,21% tổng số trẻ được sinh ra. Trước thực trạng mức sinh thấp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, đồng thời tăng cường tầm soát, chẩn đoán và can thiệp sớm trước sinh, sơ sinh nhằm hạn chế dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây là những giải pháp góp phần duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.