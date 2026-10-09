Vĩnh Long tìm giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ

Chiều 9/10, tại Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, với chủ đề “Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động”.

Đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức tương tác giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Hội thảo là diễn đàn để chính quyền lắng nghe trực tiếp những kiến nghị, đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời giới thiệu cách thức kết nối số nhằm tiếp nhận, theo dõi và xử lý các vấn đề trên môi trường số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến trao đổi, tham luận tại hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm, thiết thực như kết nối số giữa chính quyền và doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý kiến nghị thông qua IOC và Smart Vĩnh Long; chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp; chuyển đổi số trong hợp tác xã; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong hiến kế, kiến tạo phát triển.

Hội thảo đã ra mắt mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp” cùng hệ thống “Điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp” nhằm khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tạo nền tảng để hình thành phương thức đối thoại liên tục, dựa trên dữ liệu, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, mô hình nhằm tiếp nhận kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, xử lý các kiến nghị đó một cách kịp thời, đến nơi đến chốn và mang lại kết quả cụ thể.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Mục đích nhắm tới là là thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và các dự án phát triển, từ đó giúp nền kinh tế đạt yêu cầu tăng trưởng. Các sở, ban, ngành tỉnh phải tăng cường tính chủ động theo đúng trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân và hợp tác xã. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó phải giải quyết kịp thời và dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, các sở, ban, ngành phải hiểu rõ doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì, cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết, khi nào có kết quả rõ ràng và kết quả đó có đạt yêu cầu hay không. Những vụ việc rõ ràng phải xử lý dứt điểm; những vấn đề chưa rõ cũng phải được ghi nhận, tìm hướng giải quyết và ấn định thời gian hoàn thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa toàn bộ quy trình xử lý. Hệ thống điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và nền tảng IOC phải từng bước trở thành công cụ theo dõi tiến độ, kiểm soát thời hạn và trách nhiệm giải quyết.

Tỉnh Vĩnh Long ra mắt mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp” cùng hệ thống “Điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp".

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành mô hình theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” và phải mang lại hiệu quả thực chất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cam kết “lắng nghe thực chất, xử lý thực chất và đồng hành thực chất với doanh nghiệp”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026, đạt mức tăng trưởng hai con số theo đúng chỉ đạo của Trung ương.