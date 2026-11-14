Vĩnh Long tiêu hủy hơn 254 tấn heo do dịch tả heo châu Phi

Tiêu hủy đàn heo bị dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có tổng đàn heo 847.054 con. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 179 hộ chăn nuôi, thuộc 108 ấp, khóm của 39 xã, phường. Tổng số heo phải tiêu hủy là 4.453 con, với trọng lượng hơn 254 tấn.

Đáng chú ý, từ ngày 29/9 đến nay, dịch tiếp tục phát sinh tại 165 hộ thuộc 35 xã, phường. Trong đó, có 12 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông nhận định, chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, mưa, ngập úng và thủy triều có thể phát tán mầm bệnh qua nguồn nước, chất thải và môi trường chăn nuôi. Một số hộ còn chủ quan, chưa chủ động khai báo khi phát hiện heo mắc bệnh; hoạt động vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật chưa được kiểm soát triệt để.

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 vị trí xây dựng trạm kiểm dịch động vật, gồm: trạm Đại Ngãi 1 tại xã Lưu Nghiệp Anh, trạm Bình Minh tại phường Cái Vồn và trạm Rạch Miễu tại xã Phú Túc. Các vị trí được đánh giá thuận lợi về giao thông, đáp ứng yêu cầu kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đề xuất xây dựng 3 trạm kiểm dịch động vật ra, vào địa phương. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, xác định phòng, chống dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát trên diện rộng do chủ quan, chậm trễ. Các địa phương cần rà soát, nắm chắc tổng đàn, số hộ chăn nuôi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi phát sinh ổ dịch.

Việc tiêu hủy heo mắc bệnh, heo chết phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục và chi trả kịp thời tiền hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng theo hướng dẫn chuyên môn…