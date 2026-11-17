Ngày 17/11, Hội thảo quốc tế ngành Dừa – CocoNext 2026 diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành Dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Hội thảo do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) khởi xướng và tổ chức, thu hút nhiều đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và các chuyên gia.

Toàn cảnh hội thảo.

Sau sáp nhập, Vĩnh Long có khoảng 120.000 ha dừa, chiếm gần 60% tổng diện tích dừa cả nước. Đây là lợi thế để địa phương phát triển vùng nguyên liệu tập trung, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển bền vững, ngành dừa đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngành dừa cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Trần Trí Quang (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, địa phương cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Betrimex, nhận định ngành dừa Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần xây dựng chuỗi giá trị hiện đại, tăng cường liên kết giữa các chủ thể và nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm.

Chủ tịch HĐQT Betrimex Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển ngành dừa Việt Nam trong thời gian tới.

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My, ngành dừa cần tập trung vào 5 nội dung: mở rộng thị trường quốc tế; đầu tư công nghệ chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm; chuẩn hóa vùng nguyên liệu gắn với truy xuất nguồn gốc; ứng dụng khoa học dinh dưỡng trong phát triển sản phẩm và thúc đẩy tài chính chuỗi cung ứng.

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là mô hình liên kết “5 nhà”, gồm nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông và ngân hàng. Sự phối hợp giữa các chủ thể được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ, tổ chức sản xuất và đầu ra sản phẩm.

Đặc biệt, đầu tư chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế của cây dừa, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô. Cùng với đó, việc chuẩn hóa vùng trồng và kiểm soát chất lượng sẽ giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp trao đổi với nhà báo, phóng viên những vấn đề liên quan đến phát triển ngành dừa.

Trong khuôn khổ hội thảo, không gian triển lãm với 36 gian hàng cũng giới thiệu các sản phẩm từ dừa, mô hình sản xuất, công nghệ chế biến và giải pháp quản lý vùng trồng.

Với lợi thế về diện tích nguyên liệu, Vĩnh Long có nhiều điều kiện để phát triển ngành dừa theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết sản xuất và đầu tư công nghệ chế biến sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương phát huy lợi thế, góp phần nâng tầm vị thế ngành dừa Việt Nam trên thị trường quốc tế.