Vĩnh Long thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ chế biến

Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ngày 10/11, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Nâng cao trình độ, năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tại khu vực miền Nam”.

Tiến sĩ Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năng lực công nghệ có vai trò quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu và khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực, hội thảo là dịp để cụ thể hóa các nội dung phối hợp thông qua việc xác định nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, kết nối với các giải pháp phù hợp và huy động nguồn lực hỗ trợ triển khai vào thực tiễn sản xuất.

Hội thảo tập trung trao đổi về thực trạng năng lực công nghệ của doanh nghiệp, định hướng xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học. Qua đó, các đại biểu đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp khu vực miền Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Giới, tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, với nguồn nguyên liệu phong phú như dừa, trái cây, sầu riêng, khoai lang và thủy sản. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Trong khi đó, năng lực công nghệ giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong tiếp cận thông tin, chuyên gia, nguồn vốn và chuyển giao công nghệ.

Trao quyết định về hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ cho 4 tổ chức, cá nhân tại hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Sở Khoa học và Công nghệ xác định việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Theo đó, hội thảo tập trung trao đổi phương pháp đánh giá năng lực công nghệ, xác định nhu cầu và xây dựng lộ trình đổi mới phù hợp; đồng thời kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học để tư vấn, chuyển giao các giải pháp về bảo quản, chế biến sâu, tự động hóa, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khai thác hiệu quả phụ phẩm.

Qua hội thảo nhằm đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và làm chủ công nghệ; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, Sở tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tham mưu, kết nối và hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp nhận nhu cầu, kết nối chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ về thực tiễn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Phước Thành IV Huỳnh Hồng Thắm cho biết, công ty đang đề xuất tiếp cận công nghệ chế biến khoai lang tím nhằm đa dạng hóa đầu ra, gắn sản phẩm chế biến với nhu cầu thị trường và người tiêu dùng. Với nền tảng công nghệ sẵn có trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh gạo, đóng gói bao bì, cùng kinh nghiệm cải tiến quy trình sản xuất, công ty có điều kiện tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để triển khai hướng đi này, công ty đang cần phương án công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất; đồng thời tính toán chi phí đầu tư và đánh giá tính khả thi trước khi mở rộng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ kết nối với các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu để tư vấn, hoàn thiện quy trình chế biến, tổ chức sản xuất thử nghiệm, đánh giá chất lượng, độ ổn định của sản phẩm trong bảo quản và khả năng tiêu thụ trên thị trường. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để công ty tính toán phương án đầu tư, mở rộng sản xuất, từng bước hoàn thiện công nghệ chế biến khoai lang tím tại địa phương, tạo thêm đầu ra, nâng cao giá trị và phát huy tiềm năng ngành hàng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho đại diện các tổ chức, cá nhân.