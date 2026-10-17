Vĩnh Long thu hút hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào nuôi tôm công nghệ cao

Thu hoạch tôm nuôi mô hình công nghệ cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đưa ngành thủy sản vươn lên thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất khu vực nông, lâm và thủy sản.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và tập trung đầu tư hạ tầng bảo đảm cho nghề nuôi tôm phát triển hiệu quả và bền vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết, ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt nuôi tôm vùng nước lợ, được tỉnh xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nguồn lực lớn cho xuất khẩu để tạo giá trị gia tăng đột phá.

Ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa vào quy trình sản xuất để phát triển bền vững nghề nuôi tôm.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng diện tích thả nuôi thủy sản của tỉnh Vĩnh Long đạt hơn 94.000ha, sản lượng đã thu hoạch đạt gần 509.000 tấn; trong đó, diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt hơn 6.325ha (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng), sản lượng thu hoạch đạt khoảng 88.010 tấn.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở của người dân xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản trong 9 tháng ước đạt 94 triệu USD, đạt 85,77% kế hoạch năm và tăng 36,13% so với cùng kỳ.

Ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh hiện nay vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Do đó, ngành sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tăng cường hướng dẫn người dân về kỹ thuật nuôi, phòng, chống dịch bệnh, tận dụng tốt diện tích và điều kiện sản xuất còn lại, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch sản lượng, góp phần bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng của ngành.

Định hướng chiến lược của Vĩnh Long là chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức truyền thống sang mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sinh thái nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên, giảm thiểu tối đa phát thải ô nhiễm và nâng cao năng lực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song song với nuôi công nghiệp, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình sinh thái bền vững như tôm - lúa tại các vùng chuyển dịch lợ-ngọt luân canh; thúc đẩy các vùng nuôi đạt chứng nhận quốc tế như ASC, BAP, VietGAP. Việc số hóa vùng nuôi, cấp mã số ao nuôi và kiểm soát chặt chẽ dư lượng kháng sinh được xem là “giấy thông hành” để đưa con tôm Vĩnh Long đến các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, tỉnh có điều kiện mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả tiềm năng về nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển.

Tỉnh xác định mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh, xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất con giống, thức ăn, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, logistics đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghệ cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cho ngành thủy sản, thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, thâm nhập sâu vào thị trường xuất khẩu để nâng cao giá trị.

Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng giao thông, logistics, điện và thủy lợi; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến.

Các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường ngày càng được các hộ dân, doanh nghiệp quan tâm phát triển. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các địa phương ưu tiên nguồn lực nâng cấp mạng lưới điện hạ thế công suất cao, hệ thống giao thông nội đồng và xây dựng các kênh cấp - thoát nước biệt lập tại các vùng nuôi tập trung.

Tỉnh xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thu hút chuỗi dự án quy mô lớn, như: Dự án tôm nước lợ công nghệ cao tại phường Duyên Hải; Khu nuôi tôm công nghệ cao xã Thạnh Hải, vốn 3.711 tỷ đồng; Trung tâm giống Thạnh Phú vốn 1.131 tỷ đồng; cùng dự án nuôi thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cồn Vượt tại xã Long Hữu vốn 2.700 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hạn chế xuất khẩu thô, tỉnh đặc biệt xúc tiến kêu gọi đầu tư Nhà máy chế biến tôm sâu công suất 18.000 tấn/năm. Lĩnh vực đầu tư này được kết hợp với các chương trình hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do, như CPTPP, EVFTA, RCEP và chuẩn hóa tiêu chuẩn Halal để tạo thế chủ động đưa sản phẩm thủy sản Vĩnh Long thâm nhập trực tiếp vào các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu./.