Vĩnh Long thông qua 29 nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kịp thời cụ thể các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cho bộ máy chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã thực hiện đổi mới phương thức biểu quyết theo hướng tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, các đại biểu đã thống nhất cao thông qua 29 nghị quyết trọng tâm. Nổi bật trong đó là: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2026, trong đó có điều chỉnh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 97% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định Bảng giá đất để kịp thời giải quyết bất cập, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và bồi thường giải phóng mặt bằng; Cùng các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ giáo dục tiếng Khmer-Pali, chế độ cho lực lượng Dân quân tự vệ, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè sông Hậu qua thị xã Bình Minh (thị xã Bình Minh nay gồm phường Cái Vồn, phường Bình Minh),...

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bế mạc kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được ban hành; đồng thời tích cực chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh nhà.