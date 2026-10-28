Vĩnh Long thống nhất sử dụng biểu trưng tỉnh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại

UBND Tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Văn

Biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng vùng đất Vĩnh Long. Thiết kế có sự kế thừa một phần cấu trúc logo trước đây nhằm tăng cường khả năng nhận diện, đồng thời thể hiện sự gắn kết và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chữ “VL” – viết tắt của Vĩnh Long được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao. Ảnh: Nguyễn Văn

Ở vị trí trung tâm, chữ “VL” – viết tắt của Vĩnh Long được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, biểu trưng cho sức sống, tinh thần năng động và khát vọng vươn lên tạo điểm nhấn cho biểu trưng.

Hình tượng ngọn đuốc lá dừa thể hiện tinh thần “Đồng Khởi”, gắn với sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Hình tượng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi sao, hoa sen kết hợp với Văn Thánh Miếu thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần hiếu học của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Biểu trưng tỉnh Vĩnh Long sẽ được sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tỉnh; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội. Ảnh: Vũ Châu

Phần dưới biểu trưng là 6 bánh răng chuyển động, tượng trưng cho tinh thần lao động, sản xuất, sự vận động không ngừng và khát vọng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Tổng thể biểu trưng được đặt trong hình tròn, đại diện cho sự trọn vẹn, thống nhất, bền vững và gắn kết. Thiết kế sử dụng màu xanh lá cây trên nền trắng, gợi sức sống, sự trù phú, sung túc, đồng thời thể hiện định hướng phát triển xanh, bền vững. Cách thể hiện cô đọng, hiện đại cũng tạo thuận lợi cho việc ứng dụng trên nhiều chất liệu, hình thức khác nhau.

Qua các hình tượng và màu sắc, biểu trưng khái quát những giá trị đặc trưng của Vĩnh Long trong không gian phát triển mới, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bản sắc địa phương và yêu cầu hội nhập góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh năng động, phát triển, giàu bản sắc văn hóa và nâng cao vị thế trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thông báo số 107/TB-UBND quy định biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và những hoạt động có liên quan.

Biểu trưng cũng được sử dụng trên các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng và trang thông tin điện tử, nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, cùng các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Việc thống nhất sử dụng biểu trưng tỉnh Vĩnh Long góp phần tạo sự đồng bộ trong nhận diện hình ảnh địa phương trên các lĩnh vực hoạt động, đồng thời chuyển tải những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và định hướng phát triển của tỉnh đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và bạn bè trong nước, quốc tế.