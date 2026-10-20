Vĩnh Long: Tháo gỡ 'nút thắt' mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản

Theo báo cáo, toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 832 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói với tổng diện tích gần 28.900 ha (gồm 664 mã số xuất khẩu, 61 mã số nội địa và 107 cơ sở đóng gói). Riêng trong năm 2026, tỉnh đã cấp mới 75 mã vùng trồng xuất khẩu và 08 cơ sở đóng gói sang thị trường Trung Quốc; đồng thời ghi nhận 59 xã, phường đăng ký xây dựng mới hơn 11.200 ha.

Ông Châu Văn Hòa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) cho biết các đơn vị sở, ngành và Liên minh Hợp tác xã tỉnh có liên quan phải tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, chủ động phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chỉ ra "nút thắt" về mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

Ngoài ra, Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn địa phương, xử lý dứt điểm các vướng mắc về hồ sơ, dữ liệu đất đai, đồng thời siết chặt kiểm soát chất lượng, dư lượng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường quốc tế.

Liên quan đến mặt hàng bưởi tươi – một trong những nông sản chủ lực, Vĩnh Long đã xuất khẩu thành công 300 tấn đạt chuẩn sang thị trường Úc. Trước động thái tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam của phía Úc, ngành nông nghiệp tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm tra và đánh giá 27/38 vùng trồng cùng 4/7 cơ sở đóng gói.

Bưởi tươi Vĩnh Long chính thức chinh phục thành công thị trường Úc với 300 tấn đạt chuẩn.

Địa phương đang yêu cầu các chủ thể tăng cường giám sát dịch hại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ tuyệt đối quy trình đóng gói để sớm đưa trái bưởi quay trở lại thị trường này.

Hiện nay, thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển giống nông nghiệp và hoa kiểng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát toàn diện hệ thống nghiên cứu, nhân giống và bước đầu tổng hợp nguồn gen bản địa, giống đặc sản có giá trị kinh tế cao để phát triển thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Ngân hàng giống trong thời gian tới không chỉ đóng vai trò lưu giữ mà còn gắn liền với nghiên cứu, lai tạo và bảo tồn các giá trị nông nghiệp truyền thống.

Định hướng phát triển, nhân giống, lai tạo giống nông nghiệp và hoa kiểng đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và chuyển đổi của các hợp tác xã (HTX). Việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng và hỗ trợ thiết thực sẽ giúp các HTX ổn định hoạt động, phát huy tối đa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật mới cho kinh tế tập thể của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.