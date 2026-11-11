Vĩnh Long thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Mekong, hướng đến chuỗi lúa gạo phát thải thấp

Chiều 11/11, tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Mekong tổ chức Hội nghị thành lập lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026–2030 theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để liên hiệp sớm ổn định tổ chức và phát huy hiệu quả mô hình liên kết.

Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh đề nghị liên hiệp cùng các HTX thành viên cần sớm đầu tư xây dựng trụ sở khang trang nhằm phục vụ tốt công tác hội họp, điều hành cũng như tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý thiết yếu như đăng ký mã số thuế và mở tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của đơn vị là phải quản lý chặt chẽ, bảo toàn và giữ vững nguồn vốn điều lệ cũng như vốn lưu động để duy trì hoạt động ổn định. Bên cạnh việc củng cố nội lực tài chính, liên hiệp cần chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất, tập trung thực hiện mã hóa vùng trồng nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao giá trị nông sản và tạo nền tảng vững chắc để đưa sản phẩm vươn ra thị trường xuất khẩu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, hội nghị đã thống nhất phương án tài chính và nhân sự chủ chốt cho giai đoạn mới. Trong năm đầu hoạt động, tổng nhu cầu vốn của Liên hiệp HTX Mekong là 2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư tài sản cố định dự kiến 140 triệu đồng và huy động vốn góp từ các thành viên đạt 1 tỷ đồng theo vốn điều lệ. Các đại biểu cũng đã tín nhiệm bầu ông Huỳnh Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thành Luận giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; hai ông đồng thời là người đại diện theo pháp luật của liên hiệp.

Ông Huỳnh Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Mekong

Cụ thể hóa định hướng nâng cao giá trị nông sản và hướng tới xuất khẩu mà lãnh đạo tỉnh đề ra, ông Huỳnh Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Mekong cho biết, đơn vị lấy lĩnh vực lúa gạo phát thải thấp làm trọng tâm phát triển xuyên suốt từ khâu chọn giống, tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đến kết nối tiêu thụ. Trước mắt, liên hiệp tập trung phục vụ các HTX thành viên, thành viên liên kết và nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời mở rộng kết nối với các doanh nghiệp chế biến, xay xát, xuất khẩu và hệ thống phân phối tại TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ và Hà Nội. Đối với xuất khẩu, giai đoạn đầu liên hiệp sẽ liên kết thông qua doanh nghiệp đối tác, về lâu dài sẽ chuẩn hóa chất lượng và truy xuất nguồn gốc để tiến tới ký kết hợp đồng trực tiếp.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên cũng tập trung thảo luận giải pháp lựa chọn giống phù hợp, bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, phân công trách nhiệm và phương thức phối hợp sản xuất. Việc chính thức ra mắt và đi vào hoạt động của Liên hiệp HTX Mekong được kỳ vọng sẽ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX nông nghiệp địa phương, mở ra hướng phát triển bài bản, bền vững cho chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ 2026–2030.