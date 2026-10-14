Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Vĩnh Long tập trung rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện để các dự án năng lượng sớm vận hành, nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu trong những quý trước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% năm 2026.

Đây là yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu, tổ chức ngày 13/10, nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa việc triển khai các nghị quyết, nhất là những nghị quyết trụ cột, chiến lược và kết luận của Trung ương; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát cụ thể từng khu vực, ngành, lĩnh vực để xác định những dư địa có thể khai thác ngay, tìm động lực mới bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu. Tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để 4 dự án điện gió vận hành, khai thác trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với đầu tư công, ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến rõ nét. Việc giải ngân phải gắn với khối lượng và chất lượng thực tế, không để xảy ra lãng phí vốn, đất đai, tài sản. Tỉnh thực hiện điều hành tiến độ theo tuần, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt; kiên quyết tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và năng lực nhà thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 7,32%, còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu 10% của cả năm. Vì vậy, tỉnh phải tăng tốc trong quý IV, xác định rõ phần tăng trưởng còn thiếu ở từng ngành, lĩnh vực và địa phương, đồng thời triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh. Các động lực được tỉnh tập trung khai thác gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, thương mại, xuất khẩu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và tiêu dùng nội địa. Việc điều hành cần bám sát tình hình thực tế, cập nhật kịch bản theo tuần, tháng, giao rõ nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện, qua đó nâng cao khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong tổng số 52 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên, 7 chỉ tiêu đạt dưới 75%; 25 chỉ tiêu chưa đánh giá. Một số chỉ tiêu cần tập trung cải thiện trong những tháng cuối năm, gồm GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, giải ngân đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển nhà ở xã hội, việc làm, môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Dù tăng trưởng GRDP chưa đạt tiến độ theo kịch bản, nhiều lĩnh vực của tỉnh ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,35% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 152.765 tỷ đồng, tăng 20,25%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 83,09% dự toán, tăng 12,53% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 58,63% kế hoạch. Hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi, tổng lượt khách tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tỉnh giải quyết việc làm cho 64.365 lao động, đạt 91,95% kế hoạch.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát việc phân cấp, phân quyền, quy trình phối hợp, vị trí việc làm, biên chế, trụ sở, tài sản và hạ tầng số. Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án trọng điểm; kiểm điểm tiến độ theo từng dự án, chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời xử lý những khâu chậm trễ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn và thực hiện 10 bài toán lớn về chuyển đổi số trên địa bàn. Các nhiệm vụ này được đặt trong yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, khơi thông nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Xuân Long, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Hoàng Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.