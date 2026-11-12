Vĩnh Long tập trung nguồn lực, tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng việc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng và triển khai đồng bộ các tiêu chí, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương chủ động hoàn thiện tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ công trình, từng bước đưa diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung nguồn lực, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Tập trung nguồn lực

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030, Vĩnh Long xác định đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí và cải thiện đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở rà soát thực tế, tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương có lộ trình phấn đấu đạt chuẩn, tạo chuyển biến rõ nét.

Xã Cái Ngang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Hậu Lộc, Phú Lộc, Tân Lộc và Mỹ Lộc. Xã có diện tích tự nhiên hơn 63km2, dân số khoảng 36.654 người, với 15 ấp. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một bộ phận hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Với lợi thế hệ thống sông ngòi, thủy lợi khép kín, bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất cùng điều kiện khí hậu thuận lợi, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, vận chuyển và tiêu thụ nông sản.

Cùng với phát triển hạ tầng, các chính sách an sinh xã hội được địa phương triển khai kịp thời, nhất là công tác chăm lo người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cái Ngang cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay địa phương đã đạt 32/47 chỉ tiêu nội dung tiêu chí. Xã đang tập trung triển khai các giải pháp, hoàn thiện những nội dung còn lại, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch.

Tại xã Tân Thủy, đến cuối tháng 10/2026, địa phương này đã đạt 8/10 tiêu chí NTM. Năm 2026, xã được giao tổng kế hoạch vốn 101 tỷ đồng để triển khai 12 dự án đầu tư. Đến nay, một dự án đã hoàn thành, 11 dự án còn lại đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Giá trị giải ngân đạt hơn 52,8 tỷ đồng, tương đương 52,31% kế hoạch.

Từ những quyết sách đúng đắn và kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Vĩnh Long ngày càng được cải thiện, nhất là tại các khu vực nông thôn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 30/10, trong 7 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026, có 2 xã đạt 8/10 tiêu chí là Tân Thủy và An Hiệp; 5 xã còn lại gồm Long Hồ, An Bình, Bảo Thạnh, Ba Tri và Trà Côn đạt 7/10 tiêu chí.

Để hỗ trợ các xã hoàn thành mục tiêu, tỉnh đã phân bổ 679 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh cho 116 dự án, công trình. Đến ngày 30/10, có 25 dự án hoàn thành, tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 41% kế hoạch vốn.

Nguồn vốn được tập trung đầu tư vào các công trình thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại, học tập, sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân. Trong đó, hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình dân sinh được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt, tăng cường kết nối giữa các khu vực nông thôn.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Qua đó, diện mạo nông thôn từng bước đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Chủ động chuẩn bị lộ trình xây dựng nông thôn mới

Không chỉ tập trung cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026, Vĩnh Long còn chủ động chuẩn bị nguồn lực và xây dựng lộ trình cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thông tin, theo kế hoạch năm 2027 tỉnh đặt mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, có 18 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn, gồm: Cái Ngang, Tân Lược, Vĩnh Xuân, Cầu Kè, Cầu Ngang, Đông Hải, Long Hòa, Mỹ Long, Song Lộc, An Định, An Ngãi Trung, Châu Hòa, Hương Mỹ, Phước Long, Phước Mỹ Trung, Thạnh Phước, Thới Thuận và Châu Thành.

Qua rà soát bước đầu, các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2027 hiện đạt từ 2 - 5/10 tiêu chí. Cùng với đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 23-10, nguồn vốn đầu tư cho 49 xã đã được thông qua với tổng kinh phí hơn 336 tỷ đồng, thực hiện 174 dự án. Trong đó, vốn tồn năm 2025 là hơn 54 tỷ đồng, vốn năm 2026 hơn 281 tỷ đồng. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện danh mục, hồ sơ và thủ tục để triển khai thực hiện.

Vĩnh Long tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình và hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.

Đối với vốn sự nghiệp, tỉnh đã bố trí hơn 234 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 105 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 129 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để các địa phương triển khai các nội dung thuộc chương trình, góp phần hoàn thiện tiêu chí và nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Tỉnh Vĩnh Long cũng đang kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Qua đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai đồng bộ mục tiêu phát triển nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình thực hiện chương trình còn tồn tại một số khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn tại một số địa phương còn chậm; việc hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc, kịp thời hướng dẫn công tác thanh quyết toán; chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn giữa các dự án nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm tiến độ giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực có trách nhiệm tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả", quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.