Vĩnh Long tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy cơ bản ổn định; kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng.

Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, GRDP tăng 7,32%. Nông nghiệp phát huy vai trò trụ đỡ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 152.765 tỷ đồng, tăng 20,25%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,289 tỷ USD, tăng 22,12%; thu ngân sách nhà nước đạt 18.761,93 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong 52 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 6 chỉ tiêu vượt; 8 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên; 7 chỉ tiêu đạt dưới 75% và 25 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm. Một số nhiệm vụ còn tiến độ thấp, đòi hỏi các cấp, ngành quyết liệt triển khai trong những tháng cuối năm, nhất là thúc đẩy tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, tạo việc làm và nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội.

Hội nghị xem xét, thông qua 6 nội dung quan trọng liên quan công tác cán bộ; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn. Toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao và 52 chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Về kinh tế, tỉnh cần khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và thi công; quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản công, thu hút đầu tư có chọn lọc và ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối vùng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ động ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường.

Đối với năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành sớm rà soát kết quả thực hiện năm 2026, xây dựng kế hoạch với mục tiêu đột phá về tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và thu hút đầu tư; chuẩn bị kế hoạch vốn từ sớm, khắc phục tình trạng chậm triển khai, gây áp lực giải ngân vào cuối năm.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện; lấy hiệu quả công việc, sự phát triển của địa phương và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng phát triển trong những năm tiếp theo.