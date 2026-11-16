Vĩnh Long: Tập trung cao độ, nỗ lực tối đa hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026

Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Theo Sở Tài chính Vĩnh Long, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 22%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 5,3 tỷ USD, tăng 16,5%.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 20,8 nghìn tỷ đồng, đạt 92% dự toán. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31/10 đạt hơn 8.726 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, trong 10 tháng thành lập mới 2.411 doanh nghiệp, đạt gần 127% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch 10 tháng đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng gần 15% so cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng hơn 27%...

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, năm 2026, tỉnh đã phân bổ đủ 679 tỷ đồng vốn ngân sách để triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 7 xã phấn đấu đạt chuẩn. Đến cuối tháng 10, giá trị giải ngân hơn 43% kế hoạch. Tỉnh cũng bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và vốn sự nghiệp để triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra dự án cầu Ba Lai 6.

Công tác giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, từ bảo hiểm y tế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh còn 7.126 hộ nghèo, chiếm 0,7%, giảm 1.611 hộ so với đầu năm và vượt chỉ tiêu giảm nghèo được giao; số hộ cận nghèo còn 16.666 hộ, chiếm 1,6%, giảm 2.580 hộ. Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2027-2030, toàn tỉnh có 9.952 hộ nghèo (0,97%) và 20.341 hộ cận nghèo (1,9%). Đến nay, 100% xã, phường đã hoàn thành cập nhật, số hóa dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phần mềm quản lý…

Nỗ lực tối đa, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu; một số khoản thu ngân sách đạt thấp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể còn ở mức cao. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chịu tác động của biến đổi khí hậu, sạt lở và thiên tai…

Vĩnh Long vừa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm kịp thời chỉ đạo điều hành khối lượng công việc lớn, cấp bách từ nay đến cuối năm 2026, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Theo ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, từ đây đến cuối năm, các sở ngành, địa phương phải tập trung cao độ, nỗ lực tối đa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về đầu tư công, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tăng cường kiểm tra thực tế công trường; rà soát năng lực nhà thầu, xử lý nghiêm các trường hợp không đáp ứng yêu cầu; biểu dương, khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt. Rà soát tiến độ từng dự án, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn phù hợp với khả năng triển khai, ưu tiên nguồn lực hoàn thành các công trình có khả năng về đích trong năm, phát huy hiệu quả đầu tư và phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 ở mức cao nhất.

Vĩnh Long cũng tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu; đẩy nhanh xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư mới.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư; lập quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn; tập trung thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, mạng lưới trường lớp, rà soát đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội...

Về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, địa phương phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12. Cơ quan điều phối nông thôn mới khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Trung ương. Nâng cao trách nhiệm, thực hiện theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở ngành tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

5 bài toán lớn về khoa học công nghệ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã hoàn thành 62/64 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Đồng thời, đã hoàn thành 165/165 nhiệm vụ theo các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sở KHCN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát và đề xuất 5 bài toán lớn của tỉnh, gồm: Phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics gắn với KHCN và chuỗi giá trị; nghiên cứu phát triển Trung tâm giống nông nghiệp vùng ĐBSCL gắn với phát triển nông nghiệp phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon; nghiên cứu hình thành Trung tâm dự trữ, cung ứng cát biển vùng ĐBSCL; nghiên cứu hình thành di sản và văn hóa Mekong; phát triển đô thị thông minh gắn với nâng cao đời sống người dân.

Mỗi bài toán đã xác định được cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, mục tiêu, sản phẩm dự kiến và thời gian hoàn thành; mở rộng lấy ý kiến các sở ngành, cơ quan liên quan. Sở KHCN cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát và đề xuất sản phẩm trọng tâm theo thông báo của Văn phòng Chính phủ...

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và Quyết định 88 của Ban Chỉ đạo Chính phủ giao địa phương. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, có sản phẩm cụ thể.

Ông Hùng cho rằng, các bài toán xuất phát từ yêu cầu thực tế của các ngành, lĩnh vực, giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đồng thời, rà soát, đánh giá khách quan, có số liệu cụ thể, căn cứ khoa học và đủ điều kiện để đặt hàng nhiệm vụ từ năm 2027, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” trong phân công, giao việc; kết quả thực hiện là sản phẩm mang lại hiệu quả thực tế, cân, đong, đo, đếm được.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long, mỗi ngành, địa phương phải rà soát, xác định các bài toán, nhiệm vụ lớn của mình. Khẩn trương triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành. Đẩy nhanh nhiệm vụ số hóa, lựa chọn tài liệu có giá trị, tần suất khai thác cao để số hóa. Đồng thời, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết kế hoạch hành động 100 ngày và báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2027…