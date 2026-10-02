Vĩnh Long: Tập huấn triển khai khám sàng lọc

Tham dự Lớp tập huấn có BS Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long.

Lớp tập huấn trang bị cho 124 lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Trạm Y tế xã, phường. Thời gian tập huấn từ ngày 2 - 7/10/2026, nhằm nâng cao năng lực về chẩn đoán và điều trị phòng, chống tăng huyết áp, đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ.

Đồng thời, triển khai công tác khám sàng lọc tăng huyết áp, hướng dẫn khám sàng lọc đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ tại các cơ sở y tế và cộng đồng; quy trình chuẩn bị trước khám sàng lọc, khám sàng lọc và báo cáo sau khám sàng lọc.

BS CKII Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, BS CKII Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long cho biết, các bệnh tim mạch đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm 31% tổng số ca tử vong toàn cầu, chủ yếu do các bệnh mạch máu não, bệnh tim thiếu máu cục bộ và các bệnh nền như: Tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính khác,...

Từ đó để hạn chế sự gia tăng và sự nguy hiểm của bệnh không lây nhiễm, cần đẩy mạnh công tác phòng chống, tăng cường công tác truyền thông phòng chống, sàng lọc phát hiện sớm các loại bệnh không lây nhiễm, tăng cường chuyên môn, trang thiết bị trong việc tầm soát, điều trị bệnh cũng như chăm sóc giảm nhẹ trong cộng đồng.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn Trung tâm KSBT Vĩnh Long

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực nhân viên y tế tuyến cơ sở trong công tác dự phòng, phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh mãn tính tại địa phương trong thời gian tới.