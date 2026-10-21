Vĩnh Long tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ sở

Tham dự buổi tập huấn có Thượng tá Vũ Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cùng hơn 200 đại biểu là người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp.

Thượng tá Vũ Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Vũ Ngọc Nam cho biết, mặc dù tình hình cháy, nổ thời gian qua đã được kiềm chế và kéo giảm, nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 12 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguyên nhân của 11/12 vụ cháy xuất phát từ sự cố thiết bị điện. Điển hình là vụ cháy tại Công ty TNHH Gò Đàng (KCN An Hiệp), gây thiệt hại hoàn toàn nhà xưởng rộng khoảng 8.000 m².

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, Thượng tá Vũ Ngọc Nam đề nghị người đứng đầu các cơ sở tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu PCCC và đầu tư kinh phí phù hợp cho công tác PCCC và CNCH; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân PCCC và CNCH” tại doanh nghiệp; khai báo, thường xuyên cập nhật thông tin cơ sở lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; khẩn trương kiểm tra, khắc phục những hạn chế, bảo dưỡng hệ thống và phương tiện PCCC tại chỗ.

Báo cáo viên trình bày hệ thống văn bản pháp luật mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến hệ thống văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2025, trong đó có Nghị định số 347/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 và Nghị định số 106) và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ. Các đại biểu cũng được hướng dẫn chi tiết việc trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Bên cạnh đó, trang bị cho đại biểu kiến thức, kỹ năng thực tế về nguyên nhân gây cháy và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cơ bản; xây dựng, thực tập phương án và chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, CNCH; kỹ năng cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành sử dụng các phương tiện CNCH chuyên dụng.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực xử lý tình huống của người đứng đầu các cơ sở. Qua đó, giúp chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các sự cố cháy, nổ, tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp.