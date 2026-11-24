Trước yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai nhiều chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Phóng viên VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, về những kết quả nổi bật, định hướng và giải pháp trọng tâm trong công tác dân tộc, tôn giáo thời gian tới.

Ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.Thanh

Vĩnh Long đưa chính sách dân tộc đi vào đời sống

Thưa ông, ông có thể cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu, triển khai những chủ trương, chính sách nổi bật nào nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số? Những chính sách này đã mang lại kết quả ra sao trong chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào?

Ông Thạch Mu Ni: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, trọng tâm là phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Vĩnh Long có trên 441.822 người dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 10,4% dân số toàn tỉnh. Đời sống đồng bào cơ bản ổn định, kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và các điều kiện sinh hoạt tiếp tục được quan tâm.

Nổi bật, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/4/2026 về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 13/5/2026 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai, trong đó có Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 20/8/2026 về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc năm 2026.

Sở tập trung tham mưu các chính sách thiết thực như hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đồng thời quan tâm chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được tổ chức tại 14 điểm xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bồi dưỡng tiếng Khmer và kiến thức dân tộc cũng được quan tâm triển khai.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc và các lực lượng nòng cốt trong cộng đồng. Có thể khẳng định, các chính sách đang được triển khai theo hướng đồng bộ, sát nhu cầu thực tế, không chỉ hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để đồng bào phát huy nội lực, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và tham gia bình đẳng vào quá trình phát triển của tỉnh.

Phát huy vai trò người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sở đã triển khai những chính sách, hoạt động gì để chăm lo và phát huy vai trò của đội ngũ này? Cùng với đó, tỉnh có những giải pháp nào nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa Khmer, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương?

Ông Thạch Mu Ni: Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, toàn tỉnh có 412 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và một phần kinh phí thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ này.

Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh giải ngân hơn 1.287 triệu đồng, gồm hội nghị cung cấp thông tin, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán và Tết Chôl Chnam Thmây, hỗ trợ khi ốm đau, cấp báo và tổ chức đoàn 37 đại biểu người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 6/8/2026 của Tỉnh ủy về tăng cường vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Đối với bảo tồn văn hóa, Sở quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng tiếng Khmer, kiến thức dân tộc; tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng tiếng Khmer tại xã Ngãi Tứ và phường Nguyệt Hóa, đồng thời tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng tại 30 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò của nghệ nhân, sư sãi, Achar và người am hiểu văn hóa trong gìn giữ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật, lễ hội và phong tục truyền thống.

Tiêu biểu tại xã Song Lộc có Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên với hoạt động giới thiệu nhạc cụ, nghệ thuật truyền thống Khmer và bà Thạch Thị Rơi tham gia giới thiệu nghề giã cốm dẹp - nghệ thuật múa Rô-băm tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer. Thời gian tới, Sở tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, nghệ nhân và các chủ thể văn hóa, gắn bảo tồn di sản với giáo dục thế hệ trẻ, quảng bá du lịch và tạo sinh kế phù hợp cho đồng bào.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.” Ảnh: H.Thanh

Vĩnh Long có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp, vận động chức sắc, chức việc và đồng bào các dân tộc, tín đồ tôn giáo tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Ông Thạch Mu Ni: Vĩnh Long hiện có 12 tôn giáo đang hoạt động, với khoảng 1,13 triệu tín đồ, 2.830 chức sắc và 5.311 chức việc. Đây là nguồn lực xã hội quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; các tổ chức, chức sắc, chức việc và tín đồ cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sở Dân tộc và Tôn giáo duy trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, Sở tham mưu thực hiện các chế độ thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định.

Các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer, đồng thời tạo điều kiện quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Long. Ảnh. H.Thanh

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng, Sở tổ chức 24 cuộc hội nghị dành cho người uy tín trong đồng bào DTTS, chư tăng, Ban quản trị chùa, chức sắc, chức việc và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, với trên 1.500 đại biểu dự; đồng thời tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho 248 cán bộ, công chức cấp xã.

Đặc biệt, Sở quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các chùa Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện thủ tục thành lập Ban Quản trị cơ sở theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo.

Thông qua công tác vận động, các tổ chức tôn giáo và đồng bào tín đồ tiếp tục đồng hành trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Sở tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh - là một trong những chức sắc Phật giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong vận động tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ảnh: H.T