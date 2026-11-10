Vĩnh Long tạo động lực tăng trưởng từ phát triển kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định vai trò

Những năm gần đây, kinh tế tư nhân tại Vĩnh Long phát triển tích cực về số lượng doanh nghiệp, quy mô hoạt động và năng lực sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư, mở rộng, tạo dư địa thu hút doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh cấp đăng ký mới cho 2.253 doanh nghiệp với tổng vốn gần 8.856 tỷ đồng, vượt 18,6% kế hoạch năm; hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trở lại và 140 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,289 tỷ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ; riêng doanh nghiệp trong nước đạt 835 triệu USD, tăng 43,4%.

Ngành dừa tiếp tục là điểm sáng với giá trị xuất khẩu 616 triệu USD, tăng hơn 24%. Nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu, đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường lớn.

Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 35–40% trong năm 2026. Bên cạnh sản phẩm tươi, công ty đẩy mạnh công nghệ cấp đông, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Canada nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm phụ thuộc vào mùa vụ.

Kinh tế tư nhân còn đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực đầu tư. Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 46.321 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài nhà nước đạt 31.328 tỷ đồng, chiếm hơn 67,6%, tăng gần 22% so với cùng kỳ.

Đại diện Công ty Chế biến Dừa Á Châu cho biết, trước nhu cầu xuất khẩu tăng, doanh nghiệp đang đầu tư Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu số 2 tại Cụm công nghiệp Long Phước, công suất khoảng 100.000 tấn sản phẩm/năm, dự kiến vận hành trong tháng 2–3/2027.

Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Hà Duy Tín, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Hòa Phú, cho biết doanh nghiệp định hướng mở rộng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 với quy mô 157 ha, dự kiến triển khai đầu năm 2028; đồng thời nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp An Nhơn, quy mô 240 ha, tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư.

Khu vực kinh tế tư nhân cũng đóng góp đáng kể vào ngân sách. Trong 9 tháng, thu ngân sách tỉnh ước đạt gần 18.762 tỷ đồng, trong đó thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 3.600 tỷ đồng, gần 92% dự toán năm.

Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp cùng phát triển

Với hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 293.000 lao động và đóng góp hơn 65% GRDP, khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Long.

Doanh nghiệp Vĩnh Long đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận những đóng góp về nguồn lực, trí tuệ và tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Vĩnh Long tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, hạ tầng và điều kiện sản xuất. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực, chủ động nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong đó, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Thời gian tới, Vĩnh Long ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu; công nghiệp chế biến, công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh gắn với năng lượng tái tạo; đồng thời phát triển hạ tầng thương mại, du lịch và đô thị.

Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Vĩnh Long.