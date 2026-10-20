Chiến dịch không chỉ là đợt cao điểm chuyên môn mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy chăm sóc sức khỏe, từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Diễn ra từ ngày 11/8 đến 9/11/2026, chiến dịch nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Người dân tham gia được kiểm tra thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa và thực hiện những xét nghiệm cận lâm sàng thiết yếu như xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi thẳng, hoàn toàn miễn phí.

Thông qua tầm soát diện rộng, ngành Y tế hướng đến phát hiện sớm các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, lao... ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ rệt. Việc phát hiện, quản lý bệnh sớm tại tuyến cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cho người dân và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Vĩnh Long tăng tốc về đích chiến dịch chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, điểm đột phá của chiến dịch là chuyển từ tư duy bị động “chờ bệnh nhân đến chữa” sang chủ động “gõ cửa từng nhà” để phòng bệnh. Lực lượng y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện, trạm y tế mà còn trực tiếp đến với người dân, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tổ chức quản lý sức khỏe từ cơ sở.

Số liệu cập nhật đến ngày 19/10, toàn tỉnh đã khám cho hơn 2,6 triệu người, đạt 77,87%. Trong đó, 7 xã đạt tỷ lệ 100%, gồm Càng Long, Tam Bình, Mỹ Thuận, Trà Ôn, Tân Quới, Phước Long và Hàm Giang; 5 xã đạt trên 90%, gồm Ngãi Tứ, Long Hòa, Tân Lược, Hòa Minh và Trung Thành. Tuy nhiên, 10 xã mới đạt từ 40-50%, cho thấy tiến độ thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch.

Xã Càng Long và Tân Quới đạt tỷ lệ khám 100%.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND các xã, phường được giao làm đầu mối tổ chức thực hiện tại địa bàn; ngành Y tế chịu trách nhiệm chuyên môn, phối hợp với các lực lượng liên quan vận động người dân tham gia. Nhân lực, trang thiết bị được điều phối phù hợp cho các đội khám lưu động; tại địa bàn khó khăn, việc khám được tổ chức theo cụm dân cư hoặc ngoài giờ hành chính.

Tiến độ triển khai được theo dõi hằng ngày để kịp thời hỗ trợ những địa phương có tỷ lệ khám thấp, đồng thời nhân rộng cách làm hiệu quả. Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh và trạm y tế phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, bảo đảm quy trình khám an toàn, khoa học, thuận tiện. Sở Y tế phối hợp UBND các xã, phường rà soát danh sách, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người già yếu và những người gặp khó khăn trong đi lại, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Vĩnh Long phấn đấu đến ngày 31/12/2026, bảo đảm 100% người dân sinh sống trên địa bàn được khám ít nhất một lần trong năm. Cùng với đó, 100% dữ liệu sau khám phải được số hóa, ký số, liên thông và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong vòng 24 giờ.

Số hóa dữ liệu, quản lý sức khỏe lâu dài

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; đồng thời quán triệt thông điệp “3 không”: không bỏ sót người dân, không bỏ tư vấn sau khám và không để dữ liệu trống.

Kết quả khám phải được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý, tránh tình trạng chỉ lưu hồ sơ giấy. Những trường hợp có chỉ số bất thường cần được tư vấn, phân tầng nguy cơ, hướng dẫn chuyển tuyến hoặc đưa vào diện quản lý tại y tế cơ sở. Qua đó, việc chăm sóc sức khỏe không dừng lại sau một lần khám mà được duy trì bằng hoạt động theo dõi, tư vấn phù hợp.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, chuyển đổi số là chìa khóa để chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện và liên tục. Dữ liệu được đồng bộ giúp người dân lưu giữ, tra cứu thông tin thuận tiện; đồng thời tạo điều kiện để bác sĩ tham khảo tiền sử bệnh lý, đánh giá tình trạng sức khỏe và hạn chế những xét nghiệm trùng lặp không cần thiết.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng (bên trái), chiến dịch không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là giải pháp căn cơ, đặt nền móng cho nền y tế số hiện đại, bền vững.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu sức khỏe cung cấp bức tranh tổng thể về mô hình bệnh tật, làm cơ sở hoạch định chính sách dự phòng, phân bổ nguồn lực và chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm người dân được khám thực chất, dữ liệu được cập nhật đầy đủ và những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh được quản lý sức khỏe lâu dài.

Với yêu cầu rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ và bảo đảm chất lượng chuyên môn, ngành Y tế Vĩnh Long đang tập trung nguồn lực, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.