Vĩnh Long tăng tốc trong quý 4, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10%

Nhà máy điện gió Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 7,32%, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, Vĩnh Long xác định quý 4 phải tạo bước tăng tốc mạnh với mức tăng trưởng dự kiến 17,25%.

Trong số đó, công nghiệp-xây dựng, đầu tư công, thu ngân sách và phát triển các dự án mới được xác định là những động lực then chốt.

Công nghiệp-xây dựng phải tạo bứt phá

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm diễn ra ngày 8/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xác định kịch bản tăng trưởng quý 4 ở mức 17,25%. Theo đó, khu vực công nghiệp-xây dựng phải tăng 30,90%; dịch vụ tăng 20,04%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 20,12% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và khả năng huy động nguồn lực trong những tháng cuối năm. Với yêu cầu tăng hơn 30%, công nghiệp-xây dựng được xem là khu vực có vai trò quyết định trong việc thu hẹp khoảng cách tăng trưởng còn thiếu.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu (Vĩnh Long) đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc, quý 3, GRDP của tỉnh ước tăng 8,67% so với cùng kỳ, nâng mức tăng trưởng 9 tháng lên 7,32%. Công nghiệp tiếp tục là động lực nổi bật khi tăng 16,92% trong quý 3.

Để tạo thêm năng lực sản xuất trong thời gian còn lại của năm, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng.

Sở Công Thương phối hợp với các chủ đầu tư đưa các dự án năng lượng vào vận hành thương mại, đồng thời hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đấu nối đối với 12 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất 1.692MW.

Tỉnh cũng phấn đấu có ít nhất 5 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo mới đi vào hoạt động. Theo kịch bản điều hành, giá trị gia tăng khu vực công nghiệp trong quý 4 phải tăng từ 29,27% trở lên so với cùng kỳ năm 2025.

Sở Công Thương đồng thời đang rà soát, đôn đốc 11 dự án dự kiến tăng thêm năng lực sản xuất, gồm 7 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và 4 dự án điện gió, tổng công suất 254MW.

Với từng dự án, ngành xác định cụ thể vướng mắc, cơ quan xử lý, thời hạn hoàn thành và sản lượng dự kiến, chỉ ghi nhận đóng góp tăng trưởng khi dự án thực sự đi vào vận hành.

Dồn lực cho đầu tư công, mở rộng dư địa thu ngân sách

Cùng với thúc đẩy sản xuất, Vĩnh Long xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong 90 ngày cuối năm.

Đến ngày 30/9, tỉnh đã giải ngân hơn 7.657 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 55,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, để hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, khối lượng vốn cần giải ngân trong thời gian còn lại vẫn rất lớn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư rà soát từng công trình, xác định số vốn còn phải giải ngân, tiến độ theo từng mốc thời gian và phân công lãnh đạo, cá nhân trực tiếp phụ trách.

Sở Tài chính chủ động tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân thấp, không có nhu cầu hoặc khả năng giải ngân hết sang các dự án có tiến độ tốt và cần bổ sung vốn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa, chỉ tiêu còn thiếu và những giải pháp có thể triển khai ngay.

Tỉnh phát động tinh thần “90 ngày tăng tốc giải ngân đầu tư công,” tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Song song với đầu tư công, Vĩnh Long đặt mục tiêu huy động thêm nguồn lực từ khu vực ngoài ngân sách, khơi thông nguồn lực đất đai, doanh nghiệp và đầu tư xã hội, qua đó sớm đưa các dự án đủ điều kiện vào phát triển.

Ở lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ thu nội địa trong 3 tháng cuối năm được giao 6.326 tỷ đồng. Ngành thuế được yêu cầu rà soát các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý và chống thất thu đối với những hoạt động kinh tế mới, nhất là kinh doanh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử và dịch vụ kinh tế chia sẻ. Tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ thu được giao và tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 14 được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp tín dụng linh hoạt, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát tín dụng ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Mở rộng thị trường dịch vụ, xuất khẩu và tháo gỡ điểm nghẽn nông nghiệp

Trong khu vực dịch vụ, Vĩnh Long tập trung kích cầu thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, thủy sản, chế biến dừa và nông sản tiếp tục được hỗ trợ mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, tiếp cận thị trường Halal và những thị trường tiềm năng. Tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đứng thứ 15 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 3,289 tỷ USD, tương đương 80,22% kế hoạch và tăng 22,12% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với khoảng 4,89 triệu lượt khách, tăng 15,1%; trong đó khách quốc tế đạt 851.388 lượt, tăng 17,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 4.495,8 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 18.761 tỷ đồng, bằng 83,09% dự toán và tăng 12,53% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế 9 tháng vẫn cho thấy những điểm nghẽn cần được xử lý quyết liệt trong quý 4. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ tăng 3,71%, thấp hơn 0,15 điểm phần trăm so với kịch bản.

Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ; biến đổi khí hậu, hạn mặn, sạt lở và giá nông sản giảm tiếp tục gây sức ép lên sản xuất.

Nông dân Vĩnh Long thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2026. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Đáng chú ý, giá dừa khô bình quân giảm tới 67,14%, trong khi giá nhiều loại trái cây giảm từ 3-30%. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người sản xuất và đóng góp của khu vực nông nghiệp vào tăng trưởng chung.

Khu vực công nghiệp-xây dựng dù tăng mạnh trong quý 3 nhưng tính chung 9 tháng vẫn thấp hơn mục tiêu 2,69 điểm phần trăm. Nguồn cung một số loại vật liệu như cát, đá, sắt, thép có thời điểm gặp khó khăn; một số dự án trọng điểm còn vướng giải phóng mặt bằng, tác động đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Để nâng cao năng lực hạ tầng điện, Sở Công Thương đang phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Vĩnh Long và các địa phương tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến.

Quang cảnh phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tỉnh phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành đường dây mạch 2 từ Trạm biến áp 220kV Trà Vinh 2-Trạm 110kV Cầu Kè (giai đoạn 2) trong tháng 11/2026; đồng thời khởi công đường dây 110 kV Bến Tre-Giồng Trôm-Ba Tri chậm nhất trong tháng 12/2026.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, với mức tăng trưởng 9 tháng đạt 7,32%, khoảng cách đến mục tiêu 10% vẫn khá lớn. Vì vậy, tỉnh phải tăng tốc, bứt phá trong những tháng cuối năm, tạo mức tăng trưởng cao nhất có thể để bù đắp phần còn thiếu, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở việc huy động và chuyển hóa nguồn lực thành tăng trưởng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đẩy nhanh đầu tư công, đưa dự án mới vào hoạt động, mở rộng thị trường xuất khẩu đến tăng cường thu ngân sách và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, được kỳ vọng tạo thêm động lực để Vĩnh Long tiến gần hơn mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026./.