Vĩnh Long tăng tốc thu ngân sách những tháng cuối năm

Kỹ sư Công ty Nhiệt điện Duyên Hải theo dõi, giám sát các thông số vận hành tổ máy tại Trung tâm điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành thuế tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế. Đồng thời, ngành triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử và dịch vụ kinh tế chia sẻ.

Ngành thuế cũng đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Cùng với nhiệm vụ thu, tỉnh tăng cường quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân các khoản chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân 100% dự toán được giao.

Trung tâm điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, nơi giám sát hoạt động vận hành các tổ máy, góp phần bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 ước đạt 18.761,93 tỷ đồng, bằng 83,09% dự toán năm, tăng 12,53% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 17.273,43 tỷ đồng, bằng 81,47% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.488,5 tỷ đồng, bằng 106,18% dự toán.

Kết quả thu ngân sách tăng so với cùng kỳ có đóng góp từ một số đơn vị thuộc khu vực doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương có số nộp ngân sách tăng, như Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long, Tổng công ty Phát điện 1… Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng phát sinh số nộp tăng so với cùng kỳ, như Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam, Công ty TNHH De Heus và Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long…

Khu vực Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, phục vụ tiếp nhận, bốc dỡ và cung ứng than cho các nhà máy. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Một trong những đơn vị nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ là Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (phường Duyên Hải). Đây là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng, với tổng công suất 3.178 MW. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, công ty còn quản lý, vận hành Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, phục vụ tiếp nhận, bốc dỡ và cung ứng than cho các nhà máy. Lũy kế từ khi vận hành, ba nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện khoảng 140,6 tỷ kWh.

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, trong 9 tháng năm 2026, công ty duy trì vận hành các tổ máy theo phương thức huy động của hệ thống điện, chủ động bảo đảm nhiên liệu, thiết bị, an toàn và môi trường. Đến ngày 30/9, sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 13,4 tỷ kWh, tương đương 75,4% kế hoạch năm và bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, tính đến ngày 20/9, công ty đã nộp ngân sách tổng số tiền 966,68 tỷ đồng.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những đơn vị có số nộp ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Trong quý IV/2026, công ty dự kiến sản xuất khoảng 4,73 tỷ kWh điện, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát tiêu hao nhiên liệu, bảo đảm độ tin cậy của các tổ máy và thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn, môi trường, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.