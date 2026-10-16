Vĩnh Long tăng tốc giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kinh phí được giao. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò chủ lực, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị; thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ trên Hệ thống IOC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cùng đó, Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ giải ngân; các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành liên quan tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về hạ tầng số, quan tâm triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN 2026 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện lưu ý, các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm 60 ngày, chủ động phối hợp, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn", xây dựng kế hoạch chi phù hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện của từng đơn vị, làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình triển khai; đồng thời thảo luận những bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh, định hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2026 và năm 2027. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh phát động đợt cao điểm 60 ngày, thể hiện quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động kế hoạch hành động. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2026. Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kinh phí đủ điều kiện giải ngân cho các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; trường hợp chưa thể giải ngân do nguyên nhân khách quan, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh tối thiểu 95%. Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn”, nhất là những vướng mắc trong quản lý, cập nhật và đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân kinh phí.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

UBND tỉnh xác định việc chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu trên Phân hệ Kinh phí Nghị quyết 57 thuộc Hệ thống IOC tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ cấp bách, phải hoàn thành trong 3 ngày đầu triển khai kế hoạch cao điểm. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân theo 3 mốc: Đến ngày 20/11 đạt ít nhất 50%; đến ngày 10/12 đạt ít nhất 70% và đến ngày 31/12 đạt ít nhất 95% so với kinh phí giao nhiệm vụ. Tiến độ thực hiện được cập nhật, theo dõi và đánh giá thường xuyên trên Hệ thống IOC tỉnh Vĩnh Long.