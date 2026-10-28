Vĩnh Long: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long.

Giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công quản lý.

Hiện nay, địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 1 phụ trách có 117 tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối, cửa hàng và đại lý kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Trước tình hình thị trường có những diễn biến cần theo dõi sát, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn, nắm bắt tình hình cung cầu và giá bán xăng dầu.

Công tác kiểm tra tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết. Các hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định cũng thuộc diện được chú trọng kiểm tra, giám sát.

Xử phạt các trường hợp vi phạm

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra 9 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và tiến hành xác minh 10 trường hợp. Trong quá trình kiểm tra, đơn vị lấy 2 mẫu xăng và 5 mẫu dầu gửi thử nghiệm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu xăng dầu đều đạt chất lượng theo quy chuẩn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp, gồm hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản và hành vi thương nhân bán lẻ xăng dầu hoạt động tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng.

Đối với một trường hợp thương nhân đầu mối có hành vi bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển cấp trên có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định xử phạt. Số tiền xử phạt và buộc nộp lại khoản thu lợi bất chính đối với trường hợp này là 81 triệu đồng.

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền pháp luật

Song song với hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 1 còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu; đồng thời tổ chức cho các thương nhân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh.

Thông qua các biện pháp quản lý, giám sát và tuyên truyền, đơn vị hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.