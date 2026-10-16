Vĩnh Long tăng cường đề phòng triều cường dâng cao trở lại vào cuối tháng 10
Đài Khí tượng Thủy văn Vĩnh Long cảnh báo đợt triều cường mới sẽ diễn ra từ 22 - 30/10. Dù mực nước hiện đã rút dần sau khi vượt báo động III, chính quyền và người dân vẫn được yêu cầu không chủ quan, duy trì công tác phòng chống ngập úng và sạt lở.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận đã đạt 191cm (cao hơn báo động III 11cm), tại Chợ Lách đạt 184cm (cao hơn báo động II 4cm) và trạm Trà Vinh đạt 183cm (cao hơn báo động II 3cm). Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại trạm Mỹ Thuận hiện được cảnh báo ở cấp 2.
Dù mực nước dự báo tiếp tục xuống trong các ngày từ 15 đến 17/10, ít biến đổi vào ngày 18/10 và tăng dần trở lại từ ngày 19/10, nhưng đáng chú ý nhất là đợt triều cường từ ngày 22 đến 30/10 tới đây được dự báo sẽ ở mức rất cao.
Hiện tại, nhiều vùng trũng thấp, ven sông, cồn, cù lao, khu vực ngoài đê bao và một số tuyến đường thuộc các phường như Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt với độ sâu từ 2 đến 8cm.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, kết hợp giữa triều cường, nước thượng nguồn, gió Đông Bắc và mưa lớn. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo chính quyền địa phương cần chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, cống rò để bảo vệ an toàn cho các vùng chuyên canh cây ăn trái, khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Trong khi đó, người dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị phương án đi lại hợp lý và đặc biệt cảnh giác với nguy cơ sạt lở bờ sông tại những khu vực xung yếu.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vinh-long-tang-cuong-de-phong-trieu-cuong-dang-cao-tro-lai-vao-cuoi-thang-10-post364216.html