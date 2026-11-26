Lực lượng Công an kiểm tra các phương tiện, vận chuyển khai thác cát. (Ảnh: CA)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường công tác đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản là cát sông trái phép, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, yêu cầu toàn lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đặc biệt, thành lập 8 chốt công tác bố trí tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua tuần tra trên các tuyến sông, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện phương tiện chở cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo số liệu báo cáo qua gần 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm đã phát hiện 212 vụ với 277 đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển, tàng trữ hơn 8.000m cát trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 95 vụ, 126 đối tượng và 16 phương tiện thủy với số tiền trên 2,2 tỉ đồng, tịch thu trên 5.000m3 cát; khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về khai thác trái phép khoáng sản.

Đơn cử, ngày 17/11/2026, Công an xã Chợ Lách đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.M (cư trú ấp Vinh Huê) và Đ.T.N (cư trú ấp Quân An), cùng xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền phạt 20.000.000 đồng, tịch thu 28.75 m3 cát sông.

Trước đó, ngày 26/10/2026, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Công an xã Chợ Lách đã phát hiện 2 trường hợp tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp tại tuyến kênh Cả Xã (thuộc ấp Quân An).

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường và không chứng minh được nguồn gốc cát vận chuyển nên Công an xã đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua gần 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, Công an xã Chợ Lách đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với tổng số tiền 70.050.000 đồng; đồng thời tịch thu tang vật với tổng khối lượng 75,6m3 cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản; không để các đối tượng lợi dụng khai thác khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của vật liệu trước khi mua bán, sử dụng.